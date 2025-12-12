PETRÓLEO Crudo sube por temores sobre suministro venezolano; se encamina a declive semanal aún

Por Seher Dareen

LONDRES, 12 dic (Reuters) -

Los precios del crudo subían el viernes, apoyados por las preocupaciones sobre posibles disrupciones de suministro en Venezuela, aunque continúan en camino de una caída semanal, ya que un exceso de oferta y un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania siguen en el foco.

* A las 09:21 GMT, los futuros del Brent ganaban 33 centavos, o un 0,54%, a US$61,61 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 35 centavos, o un 0,61%, a US$57,95. Ambos referenciales cedieron cerca de un 1,5% el jueves.

* Siguen existiendo algunos factores que apoyan los precios, como el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y los ataques de drones ucranianos a una plataforma petrolífera rusa en el mar Caspio, dijo Janiv Shah, analista de Rystad Energy.

* Estados Unidos se prepara para interceptar más buques que transportan petróleo venezolano tras la incautación de un petrolero esta semana, según dijeron el jueves seis fuentes cercanas al asunto.

* Las exportaciones marítimas de productos petrolíferos rusos en noviembre bajaron sólo un 0,8% respecto a octubre, ya que la finalización del mantenimiento de las refinerías ayudó a compensar una drástica caída de las exportaciones de combustible desde rutas meridionales como el mar Negro y el mar de Azov, según mostraron datos de fuentes del sector y cálculos de Reuters.

* Los referenciales Brent y WTI acumulan un declive superior al 3% esta semana, reflejando la incertidumbre general del mercado.

* Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates, afirmó que, si bien los golpes a la oferta podrían suponer un apoyo esporádico, el ambiente general del mercado refleja que la oferta supera a la demanda, por lo que se espera que cualquier repunte sea breve.

(Reporte de Seher Dareen en Londres, Yuka Obayashi en Tokio y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)