PETRÓLEO-Crudo sube tras comentarios de Trump sobre envío de "armada" a Irán y cierre en Kazajistán

LONDRES, 23 ene (Reuters) - Los precios del petróleo repuntaban el viernes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó sus amenazas contra Irán, aumentando la preocupación por una acción militar que podría interrumpir el suministro de crudo, mientras hay un cierre en un yacimiento de Kazajistán.

* Los futuros del crudo Brent para marzo subían 1,2 dólares, o un 1,87%, a 65,26 dólares el barril a las 1228 GMT, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba 1,14 dólares, o un 1,92%, a 60,5 dólares. Ambos referenciales se encaminaban a un alza superior al 1% en la semana.

* Los precios también habían subido a principios de semana por las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, pero cayeron alrededor de un 2% el jueves cuando dio marcha atrás en sus amenazas arancelarias contra Europa y descartó una acción militar.

* Trump dijo el jueves que Dinamarca, la OTAN y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo que permitirá el "acceso total" a Groenlandia.

* Sin embargo, también dijo que Estados Unidos tiene una "armada" que se dirige hacia Irán, pero espera no tener que usarla, renovando las advertencias a Teherán contra la muerte de manifestantes o la reanudación de su programa nuclear.

* Buques de guerra, entre ellos un portaaviones y destructores de misiles guiados, llegarán a Oriente Medio en los próximos días, dijo un funcionario estadounidense. Estados Unidos llevó a cabo ataques contra Irán en junio.

* Irán es un importante exportador a China, segundo consumidor mundial de petróleo.

* En tanto, Chevron declaró que la producción de petróleo en el vasto yacimiento kazajo de Tengiz, uno de los mayores del mundo, aún no se ha reanudado después de que el operador Tengizchevroil (TCO), liderado por Chevron, anunció el lunes el cierre tras un incendio.

(Reporte de Shadia Nasralla, Helen Clark y Sudarshan Varadhan; editado en español por Ricardo Figueroa)