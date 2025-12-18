PETRÓLEO - Crudo sube tras conocerse posibles sanciones de EE. UU. a Rusia y bloqueo a Venezuela

Por Enes Tunagur

Los precios del crudo subían levemente el jueves, mientras los inversores evalúan la probabilidad de nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia y los riesgos de suministro que plantea el bloqueo a los petroleros venezolanos. A las 09:10 GMT, el Brent ganaba 32 centavos, o un 0,54%, a US$60 por barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 38 centavos, o un 0,68%, a US$56,32.

John Evans, analista de PVM, indicó que las intenciones estadounidenses de imponer más sanciones contra Rusia y su amenaza de bloqueo de los petroleros bajo sanciones y que transportan petróleo venezolano están impulsando los precios al alza.

Bloomberg informó el miércoles que Estados Unidos está preparando otra ronda de sanciones al sector energético ruso en caso de que Moscú no acepte un acuerdo de paz con Ucrania, citando a personas conocedoras del asunto. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que el presidente Donald Trump no había tomado ninguna decisión sobre las sanciones rusas.

Nuevas medidas dirigidas al petróleo ruso podrían suponer un riesgo de suministro aún mayor para el mercado que el anuncio de Trump el martes de que Estados Unidos bloqueará los petroleros bajo sanciones que entran y salen de Venezuela, dijeron analistas de ING en una nota.

El bloqueo en Venezuela podría afectar a 600.000 barriles por día (bpd) de exportaciones de petróleo venezolano, en su mayoría a China, pero 160.000 bpd de envíos a Estados Unidos probablemente continuarían, dijo ING. Los buques de Chevron

siguen saliendo hacia Estados Unidos en virtud de una autorización previa de Washington.

La mayoría de las demás exportaciones venezolanas seguían en suspenso el miércoles, aunque la petrolera estatal PDVSA reanudó la carga de crudo y combustible tras suspender sus operaciones debido a un ciberataque, indicaron fuentes y datos aduaneros.

No está claro aún cómo se aplicará el bloqueo estadounidense. Los guardacostas estadounidenses tomaron la semana pasada la medida sin precedentes de incautar un petrolero venezolano y las fuentes dijeron que Estados Unidos se está preparando para más acciones de este tipo.

