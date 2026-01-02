PETRÓLEO-Crudo vuelven a bajar tras la mayor pérdida anual desde 2020

(.)

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 2 ene (Reuters) - Los precios del crudo caían el viernes, en el primer día de negociación de 2026, tras registrar su mayor caída anual desde 2020, ya que los inversores sopesaron las preocupaciones de exceso de oferta frente a los riesgos geopolíticos, incluyendo la guerra en Ucrania y las exportaciones de Venezuela. * A las 16:16 GMT, los futuros del Brent perdían 55 centavos, a US$60,29 el barril, y los del West Texas Intermediate perdían 53 centavos, a US$56,89. * Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones de ataques contra civiles el día de Año Nuevo, pese a las conversaciones supervisadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tienen como objetivo poner fin a una guerra que dura ya cerca de cuatro años. * Kiev ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética rusa en los últimos meses, con el objetivo de cortar las fuentes de financiación de Moscú para su campaña militar en Ucrania. * Asimismo, los esfuerzos de Washington para aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, continuaron con la imposición el miércoles de sanciones a cuatro empresas y petroleros asociados que, según dijo, operan en el sector petrolero de Venezuela.

* "A pesar de toda la preocupación geopolítica, el mercado del petróleo parece inamovible. Los precios del petróleo están bloqueados en este rango de negociación a largo plazo, y hay una sensación de que el mercado va a estar bien abastecido pase lo que pase", dijo Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group. * En Oriente Medio, la crisis entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos -ambos productores de la OPEP- por Yemen se agravó tras la interrupción de los vuelos en el aeropuerto de Adén el jueves. Esto ocurre antes de una reunión virtual del grupo OPEP+, formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, el 4 de enero.

* Según June Goh, analista de Sparta Commodities, los operadores esperan que la OPEP+ mantenga su pausa en el aumento de la producción durante el primer trimestre. * "El 2026 será un año importante para evaluar las decisiones de la OPEP+ sobre el equilibrio de la oferta", dijo, añadiendo que China seguirá acumulando reservas de crudo en el primer semestre, lo que supondrá un suelo para los precios. (Reporte de Stephanie Kelly y Florence Tan; editado en español por Carlos Serrano)