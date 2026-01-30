Petróleo: Cuba denuncia "acto brutal" y "chantaje" de Estados Unidos

"Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, sometidos durante más de 65 años al bloqueo económico más largo y cruel jamás impuesto a una nación entera, que ahora promete someterlos a condiciones de vida extremas", escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en la red social X.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. "Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

"Estados Unidos recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio", argumentó el jefe de la diplomacia cubana.

Y agregó que, para justificar esta medida, el presidente estadounidense "se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es".

"Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna, es la que ejerce el Gobierno de Estados Unidos contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia", señaló Rodríguez.

En la orden ejecutiva, Washington acusa al gobierno cubano de "alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos", entre los que menciona a Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbolá. Según el texto, ese respaldo representa un riesgo directo para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

Cuba atraviesa una grave crisis energética, agravada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, con escasez de combustible y apagones diarios.

La isla caribeña precisa unos 110 mil barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones no oficiales. De esta cantidad, unos 40 mil provienen de su producción nacional de crudo, con lo que aproximadamente dos tercios deben ser importados.

El principal proveedor histórico de Cuba era Venezuela, que el año pasado le suministró unos 27 mil barriles diarios, según el sistema de seguimiento de la agencia Reuters. Pero, esto se derrumbó el pasado 3 de enero con la captura de Maduro.

Detrás de Venezuela se ubica México (6 mil a 12 mil barriles diarios) -bajo presión de Washington- y Rusia (unos 6 mil barriles diarios), según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. (ANSA).