PETRÓLEO: el barril sube más de un 1% debido a la tensión entre EEUU e Irán y a la mejor demanda

Por Seher Dareen

LONDRES, 11 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el miércoles, impulsados por el aumento del riesgo, ya que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán seguían siendo frágiles, mientras que bajas de reservas sugerían una mayor demanda. * Los futuros del crudo Brent subían 98 centavos, o un 1,4%, a 69,78 dólares el barril, a las 0949 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos avanzaba 95 centavos, o un 1,5%, a 64,91 dólares.

* "La continua tensión en Oriente Medio sigue respaldando los precios, aunque hasta ahora no ha habido ninguna interrupción del suministro", dijo Giovanni Staunovo, analista petrolero de UBS.

* El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el martes que las conversaciones nucleares con Estados Unidos permitieron a Teherán evaluar la seriedad de Washington y mostraron suficiente consenso para continuar por la vía diplomática.

* Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio, a pesar de que Washington y Teherán se preparan para reanudar las negociaciones destinadas a evitar un nuevo conflicto.

* "Aunque el discurso sigue siendo beligerante en ocasiones, no hay indicios, al menos por ahora, de una escalada, y el presidente de Estados Unidos cree que Irán acabará queriendo llegar a un acuerdo sobre su programa de misiles nucleares", dijo en una nota el analista de PVM Oil Associate, Tamas Varga.

* La ligera debilidad del dólar también contribuía a sostener los precios. Un dólar más fuerte perjudica la demanda de crudo de los compradores extranjeros.

* Los precios del petróleo también se vieron respaldados por los indicios de una disminución del excedente, ya que los mercados absorbieron parte del observado en el último trimestre de 2025.

* Las extracciones de crudo de las reservas independientes del centro de refinación y almacenamiento de Ámsterdam-Rotterdam-Amberes (ARA) y de Fujairah sugirieron un mercado ajustado, según Staunovo, de UBS. (Reporte de Emily Chow y Siyi Liu en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)