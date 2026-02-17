PETRÓLEO-El Brent retrocede mientras el mercado espera las negociaciones EEUU-Irán

Por Mohi Narayan

NUEVA DELHI, 17 feb (Reuters) -

Los precios del crudo Brent bajaban en la sesión asiática del martes, en un momento en que los inversores evaluaban los riesgos ‌de una interrupción del suministro ‌después ⁠de que Irán realizara maniobras navales cerca del estrecho de Ormuz antes de las conversaciones nucleares con Estados Unidos, que se celebrarán el martes. Los futuros del crudo Brent descendían un 0,86%, o 59 centavos, hasta situarse ​en 68,06 dólares ⁠el barril ⁠a las 0738 GMT, tras una subida del 1,33% el lunes. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos se situaba en ​63,21 dólares el barril, con un alza de 32 centavos, o un 0,51%, pero el movimiento incluía toda ‌la evolución del precio del lunes, ya que el contrato no tuvo ​liquidación ese día debido a la festividad del Día ​de los Presidentes en Estados Unidos.

Muchos mercados permanecen cerrados el martes por las festividades del Año Nuevo Lunar, entre ellos China continental, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que participaría, y añadió que cree que Teherán quiere llegar a un acuerdo.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participarán en las negociaciones, que están siendo mediadas por Omán, ​según informó a Reuters una fuente informada sobre el asunto, junto con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

"El ánimo del mercado está estrechamente ligado al tono ⁠y al progreso de estas negociaciones (...), lo que mantiene una prima de riesgo geopolítico en los precios", dijo Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de ‌investigación con sede en Nueva Delhi.

Por lo tanto, es probable que los precios del petróleo sigan siendo volátiles y que haya fuertes oscilaciones en ambos sentidos impulsadas por señales diplomáticas más que por los fundamentos puros de la oferta y la demanda, añadió Sachdeva. Irán inició el lunes unas maniobras militares en el estrecho de Ormuz, una vía marítima internacional vital y ruta de exportación de petróleo de los Estados árabes del golfo Pérsico, que han estado apelando a la diplomacia para poner fin a la disputa. Irán, junto con ‌otros miembros de la OPEP, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exporta la mayor parte de su crudo ⁠a través del estrecho, principalmente a Asia.

Mientras tanto, Citi afirmó que si las interrupciones en el suministro ruso mantienen ‌el Brent en un rango de 65 a 70 dólares por barril en los próximos meses, ⁠es probable que la OPEP+ responda aumentando la producción a partir de la capacidad excedentaria.

La ⁠OPEP+ se inclina

de petróleo a partir de abril, según tres fuentes de la OPEP+, mientras el grupo se prepara para el pico de demanda del verano boreal y los precios se ven reforzados por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

"Nuestra hipótesis de base es que los acuerdos con Irán y Rusia-Ucrania se produzcan antes o durante el verano de este año, lo ‌que contribuirá a una caída de los precios hasta ​los 60-62 dólares por barril de Brent", afirmó Citi.

Responsables ucranianos y rusos se reunirán en Ginebra el martes y el miércoles para una nueva ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos, que, según el Kremlin, probablemente se centrarán en el territorio, el principal punto de fricción. (Información de Mohi Narayan en Nueva ‌Delhi y Anushree Mukherjee en Bangalore; edición de Kevin Buckland y Thomas Derpinghaus; edición en español de Jorge Ollero Castela)