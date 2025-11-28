PETRÓLEO - El Brent sube ante la incertidumbre en Ucrania en sesión marcada por los problemas técnicos

Por Mohi Narayan y Florence Tan

NUEVA DELHI, 28 nov (Reuters) -

Los futuros del crudo Brent subían el viernes debido a que las prolongadas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mantenían elevados los riesgos geopolíticos, mientras que los operadores permanecían atentos al resultado de la reunión de la OPEP+ del domingo en busca de pistas sobre posibles cambios en la producción. Por su parte, los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate estaban paralizados tras una caída del sistema del operador bursátil CME Group.

Los operadores dijeron que fueron informados por CME poco antes de las 0300 GMT de la interrupción debido a un problema de refrigeración en sus centros de datos CyrusOne, que afectó a la negociación de todos los contratos de futuros y opciones en Globex. El crudo Brent cotiza en el Intercontinental Exchange, o ICE.

Los futuros del crudo Brent para enero —que vencen el viernes— subían 15 centavos, o un 0,24%, a US$63,58 por barril a las 0738 GMT, después de haber subido 21 centavos el jueves. El contrato de febrero, más activo, se cambiaba a US$62,99, también 15 centavos más.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate se congeló en US$59,08 el barril, 43 centavos arriba, o un 0,73%. El jueves no hubo liquidación de contratos debido a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Ambos contratos se encaminan a una cuarta pérdida mensual consecutiva, la racha perdedora más larga desde 2023, ya que las expectativas de una mayor oferta mundial pesaron sobre los precios.

Las señales de que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría estar cerca hicieron caer bruscamente los precios del petróleo esta semana, pero se han recuperado en las últimas tres sesiones a medida que se alargaban las negociaciones.

El Brent y el WTI cerrarán esta semana con ganancias superiores al 1% cada uno.

"Aunque un acuerdo de paz definitivo entre Rusia y Ucrania podría allanar el camino para suavizar las sanciones impuestas a los productores de petróleo rusos, aumentando la oferta mundial, este resultado aún parece lejano", dijo Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una firma de análisis con sede en Nueva Delhi.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el jueves que los esbozos de propuestas de paz discutidos por Estados Unidos y Ucrania podrían convertirse en la base de futuros acuerdos para poner fin al conflicto en Ucrania, pero añadió que, si no es así, Rusia seguiría luchando.

Putin añadió que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tiene previsto visitar Moscú a principios de la próxima semana.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se reunirán esta semana para elaborar una fórmula discutida en las conversaciones de Ginebra para lograr la paz y dar garantías de seguridad a Kiev.

"Después de varios espejismos, los agentes se muestran reacios a posicionarse de forma agresiva hasta que se materialicen avances concretos o se produzca una ruptura", dijo el analista de IG Markets Tony Sycamore en una nota de análisis.

Es probable que el domingo la OPEP+ mantenga sin cambios los niveles de producción de petróleo en sus reuniones y acuerde un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los miembros, según dijeron a Reuters dos delegados del grupo y una fuente familiarizada con las conversaciones de la OPEP+.

Los precios del petróleo también se han visto impulsados por las crecientes apuestas del mercado a que la Reserva Federal de EEUU recortará los tipos de interés el mes que viene, lo que podría impulsar el crecimiento económico y reforzar la demanda energética.

La caída del número de plataformas petrolíferas que operan en EEUU hasta mínimos de cuatro años esta semana también ha dado soporte a los precios.

(Información de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; edición de Lincoln Feast, Kevin Buckland y Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)