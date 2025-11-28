PETRÓLEO - El Brent sube por incertidumbre sobre Ucrania; el WTI es afectado por caída de sistemas CME

Por Seher Dareen

LONDRES, 28 nov (Reuters) - Los futuros del crudo Brent subían ligeramente el viernes debido a que las prolongadas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mantenían elevados los riesgos geopolíticos, mientras que los operadores estaban atentos al resultado de la reunión de la OPEP+ del domingo ante posibles cambios en la producción.

* Sin embargo, los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate se congelaron tras una caída del sistema del operador bursátil CME Group.

* Los operadores dijeron que fueron informados por CME poco antes de las 0300 GMT de la interrupción debido a un problema de refrigeración en sus centros de datos CyrusOne, que afectó a la negociación de todos los contratos de futuros y opciones en Globex. El crudo Brent cotiza en el Intercontinental Exchange, o ICE.

* Los futuros del crudo Brent para enero, que vencen el viernes, subían 26 centavos, o un 0,4%, a US$63,60 el barril a las 0913 GMT. El contrato más activo de febrero ganaba 23 centavos, a US$63,10.

* El crudo estadounidense West Texas Intermediate se congeló cuando sumaba 43 centavos, o un 0,73%, US$59,08 el barril. El jueves no hubo liquidación debido a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos.

* Ambos contratos se encaminan a una cuarta pérdida mensual consecutiva, la racha perdedora más larga desde 2023, ya que las expectativas de una mayor oferta mundial pesaban sobre los precios, a pesar de haber subido más de un 1% en la semana.

* La fortaleza de los márgenes de las refinerías fuera de temporada estaba manteniendo fuerte la demanda de crudo en algunos lugares, pero el impacto bajista del próximo superávit de petróleo estaba presionando los precios, dijo el analista de Rystad Janiv Shah.

* Las señales de que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría estar cerca hicieron caer bruscamente los precios del petróleo a principios de esta semana, pero se han recuperado en las tres últimas sesiones a medida que se alargaban las negociaciones.

* El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el jueves que los esbozos de propuestas de paz discutidos por Estados Unidos y Ucrania podrían convertirse en la base de futuros acuerdos para poner fin al conflicto, pero que, de no ser así, Rusia seguiría luchando.

* El domingo, la OPEP+ probablemente dejará sin cambios los niveles de producción de petróleo en sus reuniones y acordará un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los miembros, dijeron a Reuters dos delegados del grupo y una fuente familiarizada con las conversaciones del grupo.

* El mercado espera que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, rebaje por segundo mes consecutivo el precio del crudo de enero para los compradores asiáticos a su nivel más bajo en cinco años, presionado por la abundancia de suministros y las perspectivas de superávit, dijeron fuentes a Reuters el viernes. (Reporte de Seher Dareen en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)