PETRÓLEO-El crudo amplía ganancias ante preocupación por un posible conflicto entre EEUU e Irán

Por Enes Tunagur

LONDRES, 19 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían el jueves, impulsados por la creciente preocupación por un posible conflicto militar entre ‌Estados Unidos e Irán, ya ‌que ambos ⁠países intensificaron su actividad militar en la región productora de hidrocarburos.

* Los futuros del Brent subían 1,11 dólares, o un 1,58%, a 71,46 dólares el barril a las ​0905 GMT, mientras ⁠que ⁠el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba 1,05 dólares, o un 1,6%, a 66,24 dólares.

* Ambos ​referenciales se acercaron el jueves a sus máximos de seis meses, tras avanzar más de un ‌4% el miércoles, ya que los operadores descontaron el riesgo ​de interrupciones en el suministro en caso de ​conflicto.

* "Los precios del petróleo están repuntando a medida que el mercado se muestra cada vez más preocupado por la posibilidad de una acción inminente de Estados Unidos contra Irán", señalaron los analistas de ING en una nota.

* Los medios de comunicación estatales iraníes informaron que el país cerró el estrecho de Ormuz durante unas horas ​el martes, sin aclarar si la vía marítima se había reabierto por completo. Alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo pasa por esta vía marítima.

* ⁠Se lograron algunos avances durante las conversaciones con Irán celebradas esta semana en Ginebra, pero sigue habiendo diferencias en algunas cuestiones, informó ‌la Casa Blanca el miércoles, añadiendo que esperaba que Teherán volviera con más detalles en un par de semanas.

* Irán emitió un aviso a los aviadores (NOTAM) en el que informa de que tiene previsto lanzar cohetes en zonas del sur del país el jueves entre las 0330 y las 1330 GMT, según la página web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

* Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra ‌cerca de Irán, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha declarado que Washington está considerando si debe continuar ⁠con el compromiso diplomático con Teherán o buscar otra opción.

* En tanto, las dos jornadas de ‌conversaciones de paz en Ginebra entre Ucrania y Rusia concluyeron el miércoles sin avances, y ⁠el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de frenar los esfuerzos ⁠mediados por Estados Unidos para poner fin a la guerra que dura ya cuatro años.

* Las reservas de crudo, gasolina y destilados de Estados Unidos cayeron la semana pasada, según fuentes del mercado, que citaron las cifras del Instituto Americano del Petróleo (API) del miércoles. Esto contradice las expectativas de una encuesta de Reuters, que ‌apuntaba a un aumento de las reservas ​de crudo de 2,1 millones de barriles en la semana que finalizó el 13 de febrero.

* Los informes oficiales sobre las reservas de petróleo de Estados Unidos de la Administración de Información de Energía (EIA) se publicarán el jueves. (Reporte de Enes Tunagur en Londres. Reporte ‌adicional de Yuka Obayashi y Emily Chow. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)