PETRÓLEO - El crudo amplía su caída ante la esperanza de un acuerdo de paz Rusia-Ucrania

Por Helen Clark y Trixie Yap

21 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo caían un 1,5% el viernes y ampliaban los descensos por tercera sesión consecutiva, en un momento en que Estados Unidos presionaba para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que podría engrosar la oferta del mercado mundial, mientras que la incertidumbre sobre los recortes de tipos de la Fed frenaba el apetito por el riesgo de los inversores.

Los futuros del crudo Brent caían 93 centavos, o un 1,5%, a $62,45 el barril, a las 0416 GMT, tras ceder un 0,2% en la sesión anterior. El West Texas Intermediate estadounidense perdía un 1,7%, o 98 centavos, a $58,02 el barril, tras terminar el jueves con un descenso del 0,5%.

Ambos contratos habían cedido más de un 2,5% esta semana ante la preocupación que suscita el exceso de oferta, borrando la mayor parte de los avances de la semana pasada.

El sentimiento del mercado se volvió bajista cuando Washington presionó para que se aprobara un plan de paz entre Rusia y Ucrania, mientras que las sanciones a los principales productores de petróleo rusos, Rosneft

y Lukoil, entrarán en vigor el viernes.

Los analistas de Saxo, en referencia al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señalaron en una nota a clientes que "el petróleo amplió sus caídas cuando Zelenski aceptó trabajar en un plan de paz redactado por EEUU y Rusia, mientras que las sanciones de EEUU a dos grandes petroleras rusas entrarán en vigor el viernes".

"Con Ucrania aún por rechazar formalmente el acuerdo, las escasas probabilidades de un acuerdo están pesando sobre los precios, ya que eliminaría gran parte de la prima de riesgo geopolítico de la guerra en el crudo", dijo el analista de mercado de IG Tony Sycamore en una nota.

Sin embargo, algunos analistas se mostraron escépticos sobre la rapidez con la que podría alcanzarse un acuerdo de paz.

Los analistas de ANZ señalaron en una nota a sus clientes que "un acuerdo está lejos de ser seguro" y añadieron que Kiev ha rechazado repetidamente las demandas de Rusia como inaceptables, lo que dificulta cualquier avance.

"El mercado también se está volviendo escéptico de que las últimas restricciones a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil sean efectivas".

Lukoil tiene hasta el 13 de diciembre para vender su enorme cartera internacional.

(Información de Helen Clark y Trixie Yap; edición de Lincoln Feast y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)