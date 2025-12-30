PETRÓLEO-El crudo apenas varía tras el presunto ataque ucraniano a la residencia de Putin

30 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el martes tras una subida de más del 2% en la sesión anterior, después de que Rusia acusara a Ucrania de atacar la residencia del presidente Vladimir Putin y de que los inversores buscaran claridad sobre las conversaciones de paz en Ucrania para calibrar posibles interrupciones del suministro. Los futuros del crudo Brent para entrega en febrero, que vence el martes, perdían 2 centavos a US$61,92 el barril a las 0314 GMT. El contrato más activo para marzo estaba a US$61,44, 5 centavos menos. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cedía 5 centavos a US$58,03.

Los índices Brent y WTI subían más de un 2% en la sesión anterior después de que Moscú acusara a Kiev de atentar contra la residencia del presidente Vladimir Putin, avivando el temor a interrupciones en el suministro. (Información de Anushree Mukherjee en Bengaluru y Sudarshan Varadhan en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)