PETRÓLEO-El crudo baja 1%, con inversores atentos a negociaciones sobre Ucrania y decisión de la Fed

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 9 dic (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban el martes tras haber caído un 2% en la sesión anterior, con los inversores pendientes de las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, la preocupación por la abundante oferta y la inminente decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

* Los futuros del crudo Brent caían 52 centavos, o un 0,83%, a US$61,96 el barril a las 16:30 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 62 centavos, o un 1,05%, a US$58,26 el barril.

* Ambos contratos habían caído más de un dólar por barril el lunes, después de que Irak restableció la producción en el yacimiento petrolero West Qurna 2 de Lukoil, uno de los mayores del mundo.

* Ucrania compartirá con Estados Unidos un plan de paz revisado tras conversaciones en Londres entre su presidente, Volodímir Zelenski, y los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido.

"Muchos en el mercado no creen que Rusia se tome en serio un acuerdo de paz y que simplemente están ganando tiempo", dijo Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

* El martes, casi la mitad de los habitantes de la capital ucraniana, Kiev, se quedaron sin electricidad tras los últimos ataques rusos al sistema energético del país.

* Según fuentes familiarizadas con el asunto, los países del Grupo de los Siete y la Unión Europea están en conversaciones para sustituir el tope de precios a las exportaciones rusas de petróleo por una prohibición total de los servicios marítimos, en un intento de reducir los ingresos petroleros de Rusia.

* Algunos analistas estaban pendientes del próximo informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en busca de pistas sobre el suministro.

"Es probable que el próximo motor (del mercado) sea el informe mensual de la AIE sobre el mercado del petróleo correspondiente a diciembre, que se publica el 11 de diciembre, en el que ha pronosticado un superávit récord en el mercado del petróleo en 2026, destacado en anteriores informes de perspectivas", dijo Kelvin Wong, analista sénior de mercados de OANDA.

* Si la AIE sigue señalando el riesgo de superávit en el mercado del petróleo en su informe de diciembre, el crudo WTI podría poner a prueba la zona de soporte en el rango entre US$56,80 y US$57,50 por barril, añadió.

(Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Trixie Yap en Singapur. Editado en español por Ricardo Figueroa)