PETRÓLEO - El crudo baja al reanudarse la carga en el centro ruso y los mercados sopesan las sanciones

Por Ashitha Shivaprasad y Emily Chow

SINGAPUR, 18 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el martes en un momento en que la preocupación por la oferta se disipó con la reanudación de las cargas en un centro de exportación ruso, brevemente interrumpidas por un ataque ucraniano con drones y misiles, mientras que los operadores continuaron evaluando el impacto de las sanciones occidentales sobre los flujos rusos.

Los futuros del crudo Brent bajaban 46 centavos, o un 0,72%, a US$63,74 el barril, a las 04:20 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) descendían 45 centavos, o un 0,75%, a US$59,46 el barril.

El puerto ruso de Novorosíisk reanudó la carga de crudo el domingo tras dos días de suspensión provocada por un ataque ucraniano con misiles y drones, según dos fuentes del sector y datos recopilados por LSEG.

El crudo cotiza ligeramente a la baja "ya que los datos indican que las cargas se han reanudado antes de lo esperado en Novorosíisk", escribió en una nota Tony Sycamore, analista de IG.

Las exportaciones de Novorosíisk y de una terminal cercana del Consorcio del Oleoducto del Caspio, que en conjunto representan unos 2,2 millones de barriles diarios, o aproximadamente el 2% de la oferta mundial, se interrumpieron el viernes, lo que hizo subir el crudo más de un 2% ese día.

Los operadores se centran ahora en el impacto a largo plazo de las sanciones occidentales sobre los flujos de petróleo ruso.

El Tesoro de EE.UU. dijo que las sanciones impuestas en octubre a Rosneft y Lukoil ya están reduciendo los ingresos petroleros de Moscú y se espera que frenen los volúmenes de exportación de Rusia con el tiempo.

ANZ Research señala en una nota que el crudo moscovita ha comenzado a cotizar con un importante descuento respecto a las referencias mundiales.

"La preocupación del mercado se centra en la acumulación de petróleo en los buques, ya que los compradores evalúan el riesgo de un posible incumplimiento de las sanciones", dijo Vivek Dhar, estratega de materias primas mineras y energéticas de Commonwealth Bank of Australia, pero añadió que la historia ha demostrado la capacidad de Rusia para adaptarse a las sanciones.

"Esperamos que cualquier perturbación derivada de las sanciones estadounidenses resulte temporal, ya que Rusia encuentra formas de eludir las sanciones una vez más", añadió.

Un alto cargo de la Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a firmar la legislación de sanciones a Rusia siempre y cuando conserve la autoridad final sobre su implementación. Trump dijo el domingo que los republicanos están redactando un proyecto de ley para sancionar a cualquier país que haga negocios con Rusia, y agregó que Irán también podría estar incluido.

Se espera que los precios del petróleo bajen hasta 2026, dijo Goldman Sachs el lunes, citando una gran ola de oferta que mantiene el mercado en superávit. Sin embargo, señaló que el Brent podría subir por encima de los US$70 el barril en 2026/2027 si la producción rusa cae más bruscamente.

(Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)