PETRÓLEO - El crudo baja ante acumulación de inventarios en EE. UU. y nuevas previsiones de la OPEP

13 nov

Los precios del petróleo bajaban el jueves y ampliaban las pérdidas de la sesión anterior, después de que un informe que mostraba el aumento de las reservas de crudo en EEUU reforzara la tesis de que el suministro mundial es más que suficiente para satisfacer la demanda actual de combustible. Los futuros del crudo Brent se mantenían sin cambios, en US$62,71 por barril a las 0645 GMT, tras caer un 3,8% un día antes. El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 3 centavos, o un 0,1%, a US$58,46 el barril, y ampliaba un descenso del 4,2% el miércoles.

Fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), indicaron el miércoles que las reservas estadounidenses de crudo aumentaron en 1,3 millones de barriles en la semana que finalizó el 7 de noviembre. Las reservas de gasolina y destilados cayeron, dijeron las fuentes, citando los datos del API.

Los precios caían más de US$2 por barril el miércoles después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijera que la oferta mundial de petróleo superará ligeramente la demanda en 2026, lo que supone un nuevo cambio respecto a las anteriores previsiones de déficit del grupo.

"La reciente debilidad (de los precios) parece estar impulsada por la revisión de la OPEP del equilibrio entre la oferta y la demanda en 2026 en su informe mensual, lo que confirma que el grupo reconoce ahora la posibilidad de un exceso de oferta en 2026, en contraste con su postura más alcista mantenida hasta ahora", dijo Suvro Sarkar, jefe del equipo del sector energético de DBS Bank.

"Esto concuerda con la reciente decisión de los recortes voluntarios de producción en el primer trimestre. Dado que esto es solo un cambio hacia una lectura más realista del mercado, no cambia los fundamentos, por lo que la reacción del mercado parece exagerada", añadió. La OPEP dijo que esperaba un superávit de oferta el año que viene debido a los mayores aumentos de producción de la OPEP+, un grupo de productores que incluye a miembros de la OPEP y aliados como Rusia.

"La señal de la OPEP de un superávit de oferta desató un sentimiento bajista previamente reprimido en la sesión anterior, mientras que la acumulación de inventarios de crudo en EEUU añadió presión, empujando a los precios del petróleo a seguir bajando el jueves por la mañana", dijo Yang An, analista de Haitong Securities.

Se espera que la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) publique los datos de inventarios más tarde el jueves. Otros datos publicados el miércoles se sumaron al sentimiento bajista de los inversores.

La EIA también indicó en su informe Perspectivas Energéticas a Corto Plazo que se espera que la producción de petróleo de Estados Unidos alcance este año un récord mayor de lo previsto anteriormente.

Los inventarios mundiales de petróleo crecerán hasta 2026 a medida que la producción aumente más rápido que la demanda de combustibles derivados del petróleo, lo que añadirá presión a los precios del petróleo, añadió la EIA.

De cara al futuro, algunos analistas esperan que los precios se mantengan cerca de los niveles actuales.

"Los precios del petróleo deberían en torno a los US$60/barril, sobre todo teniendo en cuenta la posible interrupción a corto plazo de los flujos de exportación rusos una vez que entren en vigor las sanciones más estrictas", afirmó Sarkar, de DBS.

