PETRÓLEO: el crudo baja ante riesgos de suministro en un clima de tensión entre EE. UU. e Irán

10 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban ligeramente el martes, en un momento en que los operadores evaluaron posibles interrupciones en el suministro, después de que las directrices estadounidenses para los buques que transitan por el estrecho de Ormuz mantuvieran la atención centrada en la tensión entre Washington y Teherán.

Los futuros del crudo Brent bajaban 16 centavos, o un 0,23%, hasta situarse en US$68,88 el barril, a las 0800 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EEUU caía 20 centavos, o un 0,31%, hasta situarse en US$64,16.

Esto se produce después de que los precios subieran más de un 1% el lunes, cuando la Administración Marítima del Departamento de Transporte de EEUU aconsejó a los buques comerciales con bandera estadounidense que se mantuvieran lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán y que rechazaran verbalmente el permiso de las fuerzas iraníes para abordar si se les solicitaba.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en todo el mundo pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán, por lo que cualquier escalada en la zona supone un riesgo importante para el suministro mundial de petróleo.

Irán y otros miembros de la OPEP, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, principalmente a Asia.

La recomendación se emitió a pesar de que el máximo diplomático iraní afirmara la semana pasada que las conversaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán, habían tenido un "buen comienzo" y estaban llamadas a continuar.

"Aunque las conversaciones en Omán dieron lugar a un tono cautelosamente positivo, la incertidumbre persistente sobre una posible escalada, el endurecimiento de las sanciones o las interrupciones del suministro en el estrecho de Ormuz ha mantenido intacta una modesta prima de riesgo", escribió Tony Sycamore, analista de IG, en una nota a sus clientes.

Mientras tanto, la Unión Europea ha propuesto ampliar sus sanciones contra Rusia para incluir los puertos de Georgia e Indonesia que manejan petróleo ruso, lo que supondría la primera vez que el bloque se dirigiría contra puertos de terceros países, según un documento de propuesta revisado por Reuters.

La medida forma parte de los esfuerzos por endurecer las sanciones al petróleo ruso, una fuente clave de ingresos para Moscú, por la guerra en Ucrania.

Indian Oil Corp compró seis millones de barriles de crudo de África Occidental y Oriente Próximo, según informaron los operadores. India del petróleo ruso, presión de Nueva Delhi para alcanzar un acuerdo comercial con Washington.

