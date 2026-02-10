PETRÓLEO: el crudo baja mientras operadores sopesan riesgos de suministro por tensiones entre EE. UU. e Irán

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 10 feb (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban ligeramente el martes, ya que los operadores evaluaban la posibilidad de interrupciones en el suministro, después de que las directrices estadounidenses para los buques que transitan por el estrecho de Ormuz mantuvieron la atención centrada en las tensiones entre Washington y Teherán

* Los futuros del crudo Brent bajaban 24 centavos, o un 0,35%, a US$68,80 el barril a las 1002 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caía 30 centavos, o un 0,47%, a US$64,06

* "El mercado sigue centrado en las tensiones entre Irán y Estados Unidos, pero, a menos que haya indicios concretos de interrupciones en el suministro, es probable que los precios empiecen a bajar", afirmó Tamas Varga, analista petrolero de la correduría PVM. "El mercado está limitado, es un mercado con exceso de oferta frente a la geopolítica"

* Los precios subieron más de un 1% el lunes, luego de que la Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos aconsejó a los buques comerciales con bandera estadounidense que se mantuvieran lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán y que rechazaran verbalmente el permiso de las fuerzas iraníes para abordar si se les solicitaba

* Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en todo el mundo pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán, por lo que cualquier escalada en la zona supone un riesgo importante para el suministro mundial de petróleo

* Irán y otros miembros de la OPEP, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, principalmente a Asia

* La recomendación se emitió a pesar de que el máximo diplomático iraní afirmó la semana pasada que las conversaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán, habían tenido un "buen comienzo" y estaban llamadas a continuar

* En tanto, la Unión Europea ha propuesto ampliar sus sanciones contra Rusia para incluir los puertos de Georgia e Indonesia que manejan petróleo ruso, lo que supondría la primera vez que el bloque se dirige a puertos de terceros países, según un documento de propuesta al que ha tenido acceso Reuters

* Indian Oil Corp compró seis millones de barriles de crudo de África Occidental y Oriente Medio, informaron los operadores, ya que India ha evitado el petróleo ruso en el marco de los esfuerzos de Nueva Delhi por alcanzar un acuerdo comercial con Washington, que ambos países esperan concluir en marzo.