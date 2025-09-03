Petróleo: el crudo baja pero se mantiene cerca de máximos mensuales tras las sanciones de EEUU

Por Colleen Howe y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 3 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el miércoles en Asia, pero se mantenían cerca de máximos de un mes, tras las nuevas sanciones impuestas por EEUU a una red de compañías navieras y buques, mientras los operadores esperaban la reunión de la OPEP+ del fin de semana. El crudo Brent caía 19 centavos, o un 0,3%, a US$68,95 el barril, a las 0433 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 16 centavos, o un 0,2%, a US$65,43 el barril.

Las referencias subían más de un 1% en la sesión anterior, después de que EEUU impusiera nuevas sanciones a una red de navieras y buques liderada por un empresario iraquí-kittiano por contrabando de petróleo iraní camuflado como petróleo iraquí.

Según Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova, los futuros del petróleo siguen respaldados por las nuevas sanciones, que apuntan a la posibilidad de un endurecimiento de la oferta en el futuro.

"La volatilidad estructural persiste, con las sanciones a Irán y los focos geopolíticos configurando la prima de riesgo y manteniendo el crudo anclado cerca de la fortaleza reciente", dijo Sachdeva.

El mercado también estaba a la espera de los resultados de una reunión de ocho miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados el 7 de septiembre. Según los analistas, por ahora es improbable que el grupo introduzca nuevos cambios en la producción.

"Los riesgos geopolíticos siguen influyendo en la evolución de los precios del petróleo. El mercado está atento a la próxima reunión de la OPEP y sigue en vilo ante la posibilidad de nuevos aumentos que lleven a un exceso de oferta", dijo Emril Jamil, analista de LSEG.

También en apoyo de los precios, se esperaba que las reservas de crudo de EEUU hubieran caído la semana pasada, junto con los inventarios de destilados y gasolina, según mostró el martes un sondeo preliminar de Reuters.

Tres analistas encuestados por Reuters antes de la publicación de los inventarios semanales estimaron, en promedio, que los inventarios de crudo en unos 3,4 millones de barriles en la semana hasta el 29 de agosto.

Sin embargo, los débiles datos económicos mantenían los precios a raya. El sector manufacturero de Estados Unidos se contrajo por sexto mes consecutivo, en un momento en que los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectaron la confianza empresarial y la actividad económica, lo que pesó sobre las perspectivas de demanda de petróleo.

(Colleen Howe en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)