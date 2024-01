(Actualiza al cierre. Cambia redacción, firma de autora y procedencia, antes LONDRES)

Por Georgina McCartney

HOUSTON, EEUU, 2 ene (Reuters) - Los precios del petróleo caían durante la primera sesión de 2024 por el nerviosismo sobre las tasas de interés, lo que hizo que revirtiera ganancias previas ante la tensión en el mar Rojo podrían interrumpir la oferta.

* El crudo Brent bajaba 62 centavos, o un 0,8%, a 76,42 dólares el barril a las 1701 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 72 centavos, o un 1%, a 70,93 dólares.

* Los precios subieron brevemente en las primeras operaciones después de los ataques a buques en el mar Rojo de rebeldes hutíes durante el fin de semana. Ambos referenciales llegaron a ganar alrededor de 2 dólares antes de retroceder.

* "La realidad es que no hay suministros materiales de crudo en riesgo y no se ha interrumpido ninguno. En la medida en que los buques transitan por el Cuerno de África, se añaden costos, pero no estamos perdiendo suministro", dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC.

* Helicópteros estadounidenses repelieron el domingo un ataque de las fuerzas hutíes apoyadas por Irán contra un buque portacontenedores operado por la naviera danesa Maersk en el mar Rojo. Un buque de guerra iraní había entrado en el mar Rojo el lunes, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

* La danesa Maersk y su rival alemana Hapag-Lloyd declararon que sus portacontenedores seguirían evitando la ruta del mar Rojo que da acceso al Canal de Suez.

* Un conflicto más amplio podría cerrar vías fluviales cruciales para el transporte de petróleo.

* Mientras tanto, los operadores moderaron las expectativas de recortes de las tasas de interés, lo que presionó los precios del petróleo junto con un dólar más fuerte y unos mercados de renta variable más débiles.

(Reporte de Noah Browning; reporte adicional de Florence Tan y Sudarshan Varadhan; editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)