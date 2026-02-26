PETRÓLEO-El crudo cae 1% por aumento de inventarios EEUU, mercado atento a conversaciones nucleares con Irán

Por Enes Tunagur

LONDRES, 26 feb (Reuters) - Los precios del petróleo caían el jueves debido a que los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron a ‌su mayor nivel en tres ‌años ⁠y las señales de debilidad en el mercado físico pesaban sobre los precios, mientras los operadores evalúan si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían evitar un conflicto militar que amenace ​el suministro.

* ⁠Los futuros ⁠del Brent cotizaban con una baja de 82 centavos, o un 1,16%, a 70,03 dólares por barril ​a las 1021 GMT. Los futuros del WTI caían 79 centavos, o un 1,2%, a 64,63 dólares ‌por barril.

* Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron ​en 16 millones de barriles la semana pasada, ​la mayor alza en tres años, según datos de la Administración de Información Energética publicados el miércoles.

* La debilidad en el mercado físico de petróleo del mar del Norte, que sustenta el contrato de futuros del Brent, está pesando sobre los precios del petróleo, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo, añadiendo que los mercados se centrarán en ​el resultado de una tercera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán prevista para el jueves.

* El enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán ⁠con una delegación iraní para una tercera ronda de conversaciones el jueves en Ginebra.

* Por el lado de la oferta, Arabia ‌Saudita está aumentando su producción y sus exportaciones de petróleo como parte de un plan de contingencia en caso de que un ataque estadounidense contra Irán interrumpa los suministros procedentes de Oriente Medio, informaron el miércoles dos fuentes familiarizadas con el plan.

* La OPEP+, que incluye a los miembros de la OPEP y a aliados como Rusia, probablemente considerará aumentar su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios para abril, afirmaron tres fuentes con conocimiento de la postura ‌de la OPEP+, mientras el grupo se prepara para el pico de demanda estival y el aumento de los ⁠precios debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

* El Brent subió el lunes hasta su ‌nivel más alto desde el 31 de julio, después de que Washington posicionó fuerzas militares ⁠en Oriente Medio para presionar a Irán a negociar el fin de su ⁠programa nuclear y de misiles balísticos.

* Un conflicto prolongado podría interrumpir los suministros de Irán, el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y de otros exportadores de Oriente Medio.

* "El resultado de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán de hoy será clave para la dirección de ‌los precios del petróleo (...) Una resolución constructiva probablemente provocaría que ​el mercado redujera gradualmente hasta 10 dólares por barril la prima de riesgo, que creemos que está actualmente incluida en el precio", afirmaron los analistas de ING en una nota el jueves. (Reporte de Enes Tunagur en Londres; reporte adicional de Yuka Obayashi en Tokio y Emily Chow ‌en Singapur; edición de Thomas Derpinghaus, Emelia Sithole-Matarise y Clarence Fernandez; Editado en Español por Ricardo Figueroa)