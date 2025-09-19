Petróleo: el crudo cae al eclipsarse la bajada de tipos en EEUU con la preocupación por la demanda

19 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el viernes, mientras las preocupaciones sobre la demanda de combustible en Estados Unidos pesaban más que las expectativas de que el primer recorte de los tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal estadounidense estimularía un mayor consumo. Los futuros del crudo Brent perdían 15 centavos, o un 0,2%, a US$67,29 el barril a las 0432 GMT, y los futuros del West Texas Intermediate estadounidense perdían 23 centavos, o un 0,4%, a US$63,34.

Ambas referencias seguían en camino de terminar al alza por segunda semana consecutiva.

El miércoles, la Reserva Federal recortó su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual e indicó que seguirían más recortes en respuesta a los signos de debilidad del mercado laboral.

La reducción de los costes de financiación suele impulsar la demanda de petróleo y hacer subir los precios.

"El mercado se ha visto atrapado entre señales contradictorias. Por el lado de la demanda, todas las agencias energéticas, incluida (la Administración de Información Energética), han mostrado su preocupación por el debilitamiento de la demanda, moderando las expectativas de un alza significativa de los precios a corto plazo", dijo Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

"Por el lado de la oferta, los aumentos de producción previstos por la OPEP+ y los indicios de exceso de oferta en los inventarios de productos de EEUU están pesando en el ánimo", dijo.

El aumento de las existencias de destilados en EEUU

en 4 millones de barriles, frente a las expectativas del mercado de un aumento de 1 millón de barriles, aumentó la preocupación por la demanda en el principal consumidor de petróleo del mundo y presionó los precios.

Los datos económicos también aumentaron la preocupación. Los datos de solicitudes de subsidio de desempleo publicados esta semana indicaron que el mercado laboral estadounidense se ha debilitado, con una caída tanto de la demanda como de la oferta de trabajadores, mientras que la construcción de viviendas unifamiliares se desplomó en agosto a su nivel más bajo en casi dos años y medio, en medio de un exceso de viviendas nuevas sin vender.

En Rusia, el segundo mayor productor mundial de crudo en 2024 después de Estados Unidos, el Ministerio de Finanzas anunció una nueva medida para proteger el presupuesto estatal de las fluctuaciones de los precios del petróleo y las sanciones occidentales, aliviando algunas preocupaciones sobre el suministro.

"El comentario del presidente Trump de que prefería los precios bajos a las sanciones a Rusia también alivió las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro", dijo el analista de ANZ Daniel Hynes en una nota el viernes.

(Información de Sudarshan Varadhan; edición de Tom Hogue; editado en español por Patrycja Dobrowolska)