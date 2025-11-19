PETRÓLEO - El crudo cae ante el exceso de oferta pero las sanciones limitan el descenso

Por Sam Li y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 19 nov (Reuters) - Los precios del petróleo caían el miércoles, después de que un informe del sector mostrara un aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de crudo, lo que reforzó la preocupación por el exceso de oferta, aunque la caída de los precios se veía limitada por las sanciones al flujo de petróleo ruso.

Los futuros del crudo Brent bajaban 11 centavos, o un 0,2%, hasta los US$64,78 por barril, a las 0510 GMT, tras subir un 1,1% en la sesión anterior. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate perdían 9 centavos, o un 0,2%, a US$60,65 el barril, tras subir un 1,4% el martes.

Las existencias estadounidenses de crudo y combustible aumentaron la semana pasada, según informaron fuentes del mercado a última hora del martes, citando cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés).

Las existencias de crudo aumentaron en 4,45 millones de barriles en la semana finalizada el 14 de noviembre, mientras que los inventarios de gasolina subieron en 1,55 millones de barriles y los de destilados aumentaron en 577.000 barriles, informó el API, según las fuentes.

"En general, el informe fue relativamente bajista", dijeron los estrategas de materias primas de ING, aunque advirtieron que "los agentes del mercado parecen más preocupados por los riesgos de suministro que por las probabilidades de un superávit en el futuro."

Las sanciones impuestas por EEUU a los grandes productores rusos Rosneft y Lukoil fijan el 21 de noviembre como fecha límite para que las empresas deshagan sus tratos con las firmas rusas.

El Tesoro de EEUU dijo el lunes que las sanciones ya están mermando los ingresos petroleros de Rusia y se espera que con el tiempo reduzcan sus volúmenes de exportación. Los compradores de crudo de China e India ya han empezado a cambiar de proveedor.

"Los precios de referencia se encuentran en una banda de fluctuación, con el mercado atento al impacto de las sanciones (del 21 de noviembre), aunque existen presiones bajistas de fondo debido al sentimiento de exceso de oferta", dijo Emril Jamil, analista de petróleo de LSEG.

Los precios el martes, mientras los inversores evaluaban el impacto de las sanciones estadounidenses, en un momento en que los ataques ucranianos a las refinerías y terminales de exportación rusas han aumentado la preocupación por las interrupciones de crudo y combustible.

La preocupación por el suministro ruso se contrapone a las previsiones de los analistas de que la producción de petróleo supera la demanda actual, lo que ha presionado los precios.

Tras los ataques ucranianos a las infraestructuras energéticas y portuarias rusas, los márgenes de beneficio de la producción de gasóleo se han disparado en Europa, alcanzando el martes su nivel más alto desde septiembre de 2023. Esto ocurre en un escenario de aumento de los márgenes de las refinerías a nivel mundial.

Los analistas del bróker chino Haitong Futures señalaron que "los precios del petróleo han encontrado apoyo en el fuerte mercado del gasóleo, pero el persistente exceso de oferta de crudo mantiene a los inversores cautelosos a la hora de perseguir nuevos avances en el crudo".

Los datos oficiales de inventarios del Gobierno estadounidense se publicarán más tarde el miércoles. Ocho analistas encuestados por Reuters antes de la publicación de esos datos estimaron de media que los inventarios de crudo probablemente cayeron en unos 600.000 barriles en la semana hasta el 14 de noviembre.

(Información de Jeslyn Lerh; información adicional de Sam Li y Lewis Jackson en Pekín; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)