PETRÓLEO - El crudo cae ante el exceso de oferta y el riesgo de sanciones

Por Ashitha Shivaprasad y Emily Chow

SINGAPUR, 11 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo caían en los mercados asiáticos el martes, la preocupación por el exceso de oferta pesó más que la incertidumbre sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos a las grandes petroleras rusas Rosneft y Lukoil, así como el optimismo sobre los avances para la reapertura de la Administración estadounidense.

Los futuros del crudo Brent caían 27 centavos, o un 0,4%, a US$63,79 el barril a las 0717 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$59,86 el barril, 27 centavos o un 0,5% menos.

Ambas referencias habían ganado unos 40 centavos en la sesión anterior.

El cierre de la

más largo de la historia de EEUU podría terminar esta semana, después de que el una ley que restablecería la financiación federal. El acuerdo pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson ha dicho que le gustaría aprobarlo tan pronto como el miércoles.

Aunque los avances hacia la reapertura de la han impulsado los mercados en general, la preocupación por el exceso de oferta de crudo mantiene en pausa los precios del petróleo.

"A medida que aumenta la producción de la OPEP, los balances mundiales del petróleo adquieren un matiz cada vez más bajista en el lado de la oferta, mientras que la demanda sigue tendiendo a la baja junto con una ralentización del crecimiento económico en los principales países consumidores de petróleo", señalan en una nota los analistas de la empresa de asesoría energética Ritterbusch and Associates.

Este mes, la OPEP+ acordó aumentar los objetivos de producción para diciembre en 137.000 barriles diarios, igual que para octubre y noviembre. También acordó una pausa en las subidas durante el primer trimestre del próximo año.

Mientras que el exceso de petróleo provocado por el aumento de la oferta de la OPEP ha hecho que los inversores sean cada vez más bajistas en las últimas semanas, las sanciones de EEUU también siguen en el punto de mira, dijeron los analistas de ANZ en una nota el martes, refiriéndose a las últimas medidas del presidente Donald Trump dirigidas a las grandes petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

Fuentes dijeron a Reuters el lunes que Lukoil declaró fuerza mayor en un yacimiento petrolífero iraquí que opera y que Bulgaria se disponía a confiscar la refinería Burgas de la compañía. La declaración de fuerza mayor en el yacimiento iraquí de West Qurna-2 es la mayor repercusión de las sanciones impuestas el mes pasado.

Además, el volumen de crudo almacenado a bordo de buques en aguas asiáticas se duplicó en las últimas semanas después de que el endurecimiento de las sanciones occidentales afectara a las exportaciones a China e India y de que los límites de las cuotas de importación frenaran la demanda de las refinerías chinas independientes, según los analistas. Algunas refinerías de China e India han pasado a comprar petróleo de Oriente Próximo y otros lugares.

Un posible desafío a las perspectivas bajistas del petróleo "es hasta qué punto China seguirá empujando los suministros rusos a las reservas estratégicas y si India sucumbirá a las sugerencias de Trump de que el país aplace más compras a Rusia", añadió Ritterbusch.

(Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Emily Chow en Singapur. Edición de Sonali Paul y Christian Schmollinger; edición en español de María Bayarri Cárdenas)