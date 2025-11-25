PETRÓLEO - El crudo cae ante el temor al exceso de oferta con foco en las negociaciones sobre Ucrania

Por Ashitha Shivaprasad y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 25 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el martes, mientras la preocupación de que la oferta supere a la demanda el próximo año pesaba más que el temor a que los envíos rusos sigan sometidos a sanciones, en un momento en que las conversaciones para poner fin a la guerra de Ucrania siguen sin llegar a una conclusión. Los futuros del Brent descendían 27 centavos, o un 0,4%, hasta US$63,10 el barril, a las 0500 GMT. El crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaba 23 centavos, o un 0,4%, a US$58,61.

Ambas referencias del crudo ganaron un 1,3% el lunes, mientras las crecientes dudas sobre un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania reducían las expectativas de un flujo sin trabas de los suministros de crudo y combustible rusos, que están sometidos a sanciones por parte de los países occidentales.

Incluso mientras los agentes del mercado se preocupan por los envíos rusos, las perspectivas generales para los equilibrios de la oferta y la demanda de crudo en 2026 son más laxas en un escenario de numerosas previsiones de que el crecimiento de la oferta superará los aumentos de la demanda el próximo año.

"En el corto plazo, el riesgo clave es el exceso de oferta y los niveles de precios actuales parecen vulnerables", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova, en una nota el martes.

Debido a las nuevas sanciones impuestas a las grandes petroleras rusas Rosneft y Lukoil y a las normas que prohíben vender a Europa productos petrolíferos refinados a partir de crudo ruso, algunas refinerías indias han recortado sus compras de petróleo ruso, en particular la empresa privada Reliance.

Con limitadas opciones de venta, Rusia busca aumentar sus exportaciones a China.

El martes, el ruso, Alexander Novak, dijo en un foro empresarial chino-ruso celebrado en Pekín que Moscú y Pekín han estado discutiendo formas de ampliar las exportaciones de petróleo ruso a China.

Sin embargo, en general, los analistas del mercado siguen prestando atención a la posibilidad de mayores desequilibrios entre la oferta y la demanda.

Deutsche Bank considera que en 2026 habrá un superávit de crudo de al menos 2 millones de barriles diarios y que no habrá una senda clara de vuelta al déficit ni siquiera en 2027, según señaló el banco en una nota el lunes.

"El camino hacia 2026 sigue siendo bajista", dijo el analista Michael Hsueh.

La expectativa de unos mercados más débiles el próximo año está pesando más que la falta de una resolución sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que sostenía los precios. Un acuerdo podría conducir al levantamiento de las sanciones impuestas a Moscú, lo que liberaría en el mercado suministros de petróleo antes restringidos.

Aun así, los mercados del petróleo están encontrando cierto apoyo en las crecientes expectativas de que EEUU reducirá los tipos de interés en su reunión de política monetaria del 9 al 10 de diciembre, mientras miembros de la Reserva Federal indican su apoyo a un recorte.

Unos tipos de interés más bajos podrían estimular el crecimiento económico y reforzar la demanda de petróleo.

"El mercado del petróleo se encuentra en un tira y afloja entre un exceso de oferta impulsado por la cautela y las esperanzas de una demanda basada en una política monetaria más flexible", dijo Sachdeva. (Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)