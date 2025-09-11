Petróleo: el crudo cae ante la debilidad de la demanda en EEUU y el exceso de oferta

Por Katya Golubkova

TOKIO, 11 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo retrocedían un poco el jueves ante la débil demanda en Estados Unidos y los riesgos de un exceso de oferta, que contrarrestaron la preocupación por los ataques en Oriente Próximo y la guerra de Rusia en Ucrania. Los futuros del crudo Brent perdían 14 centavos, o un 0,21%, a US$67,35 el barril a las 0433 GMT, y los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense perdían 15 centavos, o un 0,24%, a US$63,53 el barril.

Los contratos de referencia ganaron más de un dólar cada uno el miércoles, tras el ataque israelí contra los dirigentes de Hamás en Qatar el día anterior, y cuando Polonia recurrió a sus propias defensas aéreas y a las de la OTAN para derribar presuntos drones rusos que se habían adentrado en su espacio aéreo durante un ataque en el oeste de Ucrania.

Las ganancias fueron la continuación de una tendencia al alza de los precios del petróleo durante gran parte de este mes, después de que tocaran un mínimo de tres meses el 5 de septiembre. Dicho esto, ninguno de los dos acontecimientos supuso un riesgo inmediato de interrupción del suministro de petróleo, y la atención del mercado se ha centrado en los equilibrios de la oferta y la demanda, con el aumento de las reservas de petróleo, la caída de los precios a la producción y la ralentización del mercado laboral, que apuntan a un debilitamiento de la economía estadounidense.

Según la Administración de Información Energética, los inventarios de crudo en EEUU aumentaron en 3,9 millones de barriles en la semana hasta el 5 de septiembre, frente a las expectativas de una reducción de 1 millón de barriles. Las existencias de gasolina también aumentaron, sumando 1,5 millones de barriles, frente a las expectativas de una reducción de 200.000 barriles. Debido al debilitamiento de la economía, se espera que la Reserva Federal estadounidense recorte los tipos de interés la próxima semana. (Información de Katya Golubkova en Tokio; edición de Tom Hogue y Edwina Gibbs; editado en español por Irene Martínez)