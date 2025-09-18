Petróleo: el crudo cae ante la inquietud por la economía de EEUU y el exceso de oferta

Por Katya Golubkova y Siyi Liu

TOKIO/SINGAPUR, 18 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo caían por segunda sesión consecutiva el jueves, después de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés como se esperaba y los operadores se centraran en la preocupación por la economía estadounidense y el exceso de suministros. Los futuros del crudo Brent caían 13 centavos, o un 0,19%, a US$67,82 el barril a las 0417 GMT. Los futuros del West Texas Intermediate estadounidense caían 18 centavos, o un 0,28%, a US$63,87.

La Reserva Federal recortó su tipo de interés oficial en un cuarto de punto porcentual el miércoles e indicó que reducirá de forma constante los costes de los préstamos durante el resto del año, en respuesta a los signos de debilidad del mercado laboral.

La reducción de los costes de financiación suele impulsar la demanda de petróleo y hacer subir los precios.

Sin embargo, Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova, afirmó que la última medida y la insinuación de dos recortes más este año ya estaban descontadas.

"Lo que llamó la atención de los mercados no fue solo la flexibilización, sino el mensaje pesimista de Powell", dijo, refiriéndose al presidente de la Fed, Jerome Powell.

"Hizo hincapié en la debilidad de los mercados de trabajo y en una inflación que sigue siendo persistente, lo que hace que el recorte parezca más una gestión de riesgos que un estímulo de la demanda".