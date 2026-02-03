PETRÓLEO-El crudo cae ante la posible desescalada entre EEUU e Irán y la fortaleza del dólar

3 feb (Reuters) - Los precios del petróleo caían el martes, y se moderaban por segundo día consecutivo, mientras los agentes en el mercado sopesaban la posibilidad de una ⁠distensión entre Estados Unidos e Irán, y ⁠el fortalecimiento del dólar ejercía una mayor presión a la baja sobre los precios.

Los futuros del crudo Brent descendían 34 centavos, o un 0,5%, hasta 65,96 dólares por barril a las 0623 GMT, ⁠mientras que el ‌crudo West Texas ​Intermediate de EEUU se situaba en 61,81 dólares por barril, con un descenso de 32 centavos, o un 0,5%.

Los ​precios del petróleo cayeron más de un 4% el lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, dijera que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indicaba ‌una distensión de la tensión con el miembro ​de la OPEP.

Se espera que Irán y Estados Unidos reanuden las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, según informaron el lunes a Reuters responsables de ambas partes, y Trump advirtió que, con grandes buques de guerra estadounidenses dirigiéndose a Irán, podrían ocurrir cosas malas si no se llegaba a un acuerdo.

Las conversaciones con Estados Unidos deben proseguirse para garantizar los intereses nacionales de Irán, siempre y cuando se eviten "las amenazas y las expectativas poco razonables", publicó el presidente iraní Masud Pezeshkian en la red social X el martes.

"La volatilidad de los precios del petróleo observada en las últimas ⁠cuatro semanas se ha visto impulsada por el factor de la prima de riesgo geopolítico vinculado a la política exterior expansionista de la actual Administración ​estadounidense, especialmente las amenazas 'intermitentes' hacia Irán", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

Para ejercer aún más presión sobre los precios, el índice del dólar estadounidense se mantenía cerca de su máximo en más de una semana. Un dólar más fuerte perjudica la demanda de crudo denominado en dólares por parte de los compradores extranjeros.

"La continua recuperación del dólar estadounidense ayer, tras el nombramiento por parte del presidente Trump de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, también ejerció una presión a la baja sobre ⁠los precios del petróleo", señalaron los analistas de ING en una nota.

En el ámbito comercial, Trump reveló el lunes un ​acuerdo con India que reduce los aranceles estadounidenses sobre los productos indios del 50% hasta el 18% a cambio de que la India detenga las compras de petróleo ruso y reduzca las barreras comerciales.

"Durante la noche, Estados Unidos y la India acordaron un acuerdo comercial... si esto se lleva a cabo, ‍solo conducirá a un mayor aumento de la cantidad de petróleo ruso flotando en el mar", dijeron los analistas de ING.

Trump anunció el acuerdo en las redes sociales tras una llamada con el primer ministro indio, Narendra Modi, y señaló que la India había acordado comprar petróleo a Estados Unidos y, posiblemente, a Venezuela.

Algunos analistas afirmaron que esperaban movimientos volátiles en los precios este mes.

"De cara a febrero, es probable que ​los precios sigan siendo volátiles y se mantengan dentro de un rango... Se espera que sigan siendo muy reactivos a los titulares y las señales macroeconómicas, en lugar de seguir una tendencia decisiva, con un riesgo sesgado a la baja", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova. (Información de Anushree Mukherjee en ‍Bangalore y Trixie Yap en Singapur; edición de Thomas Derpinghaus y Tom Hogue; edición en español de Paula Villalba)