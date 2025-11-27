PETRÓLEO - El crudo cae ante las expectativas de un alto el fuego en Ucrania que desbloquee el suministro ruso

Por Yuka Obayashi y Trixie Yap

27 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el jueves ante las expectativas de un alto el fuego entre Ucrania y Rusia que podría allanar el camino para el levantamiento de las sanciones occidentales contra Moscú, aunque la negociación se prevé limitada debido al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent cedían 33 centavos, o un 0,5%, a US$62,8 por barril a las 0445 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate perdían 32 centavos, o un 0,6%, a US$58,33 por barril.

Ambos contratos cayeron alrededor de un 1% el miércoles, en un momento en que los inversores evaluaron el riesgo de exceso de oferta y la perspectiva de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

El enviado de EEUU, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana con otros altos representantes estadounidenses para mantener conversaciones con los líderes rusos sobre un posible plan para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Rusia no hará grandes concesiones sobre un plan de paz, dijo un alto diplomático ruso el miércoles, después de que una grabación filtrada de una llamada en la que participó Witkoff mostrara que había aconsejado a Moscú sobre cómo plantearle la cuestión al presidente estadounidense Donald Trump.

"El petróleo está bajando esta mañana, en gran medida por las esperanzas de un avance en la paz en Ucrania y una reducción más amplia de la prima de guerra, pero el mercado todavía se siente débil y sin dirección antes de la reunión de la OPEP+ y la pausa del Día de Acción de Gracias en EEUU", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova.

Es probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados mantengan sin cambios los niveles de producción en la reunión del domingo, según dijeron el martes a Reuters tres fuentes de la OPEP+. Algunos miembros del grupo, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, han estado aumentando la producción desde abril para ganar cuota de mercado.

"La verdadera historia es que los precios siguen siendo extremadamente vulnerables y cualquier progreso serio en las conversaciones de paz desataría más barriles rusos que fluyen libremente en un mercado ya sobreabastecido, manteniendo el crudo sesgado a la baja a medio plazo con solo picos de corta duración", dijo Sachdeva.

Mientras tanto, las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense en diciembre limitaron la caída de los precios del crudo. Una bajada de tipos suele estimular el crecimiento económico e impulsar la demanda de petróleo.

"El mercado del petróleo está atrapado entre la posibilidad de avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y lo que eso significaría para el suministro de petróleo en medio de un comercio más amplio de riesgo a medida que crecen las expectativas de un recorte de tipos de interés en diciembre por parte de la Reserva Federal de EEUU", dijeron los analistas de ING en una nota a clientes. (Información de Yuka Obayashi y Trixie Yap; edición de Christopher Cushing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)