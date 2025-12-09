PETRÓLEO - El crudo cae ante las negociaciones de paz en Ucrania y la decisión de tipos en EE. UU.

Por Ashitha Shivaprasad y Trixie Yap

9 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el martes y ampliaban las pérdidas, tras el retroceso del 2% de la sesión anterior, mientras los mercados estaban atentos a las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, la preocupación por la abundante oferta y la inminente decisión sobre los tipos de interés en Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent bajaban 7 centavos, o un 0,1%, a US$62,42 el barril a las 0717 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$58,75, 13 centavos menos, o un 0,2%.

Ambos contratos cayeron más de un dólar por barril el lunes, después de que Irak restableciera la producción en el yacimiento petrolífero West Qurna 2 de Lukoil, uno de los mayores del mundo.

Ucrania compartirá con Estados Unidos un plan de paz revisado tras las conversaciones mantenidas en Londres entre su presidente, Volodímir Zelenski, y los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido.

"El petróleo se mantiene en un rango estrecho hasta que tengamos una idea más clara del rumbo que tomarán las conversaciones de paz", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

"Si las conversaciones fracasan, esperamos que el petróleo suba, o si se logran avances y existe la probabilidad de que se reanude el suministro ruso al mercado energético mundial, sería de esperar que los precios bajaran", añadió.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, los países del Grupo de los Siete y la Unión Europea están en conversaciones para sustituir el tope de precios a las exportaciones rusas de petróleo por una prohibición total de los servicios marítimos, en un intento de reducir los ingresos petroleros de Rusia.

Algunos analistas esperaban pistas sobre la oferta en el próximo informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"El próximo impulsor (del mercado) será probablemente el informe mensual de la AIE sobre el mercado del petróleo correspondiente a diciembre, que se publica el 11 de diciembre, y en el que la AIE ha pronosticado un superávit récord en el mercado del petróleo en 2026, como se destacó en informes de perspectivas anteriores", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

Si la AIE sigue señalando el riesgo de superávit en el mercado del petróleo en su informe de diciembre, el crudo WTI podría descender hasta probar la zona de soporte del rango entre US$56,80 y US$57,50 por barril, añadió. También hay que tener en cuenta la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles, con los mercados descontando un 87% de probabilidad de una reducción de tipos de un cuarto de punto.

La bajada de los tipos de interés suele ser un factor positivo para la demanda de petróleo, dado el descenso de los costes de los préstamos, aunque algunos analistas se mostraron cautos sobre el impacto que podría tener en los precios del crudo por el momento. "Aunque los mercados están muy pendientes de la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles sobre un posible recorte de 25 puntos básicos, algo que podría prestar apoyo a corto plazo en el extremo inferior de la banda de US$60-65, la estructura de precios más amplia sigue anclada por las expectativas de un exceso de oferta en 2026 (mercado del petróleo)", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova. (Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Trixie Yap en Singapur; edición de Thomas Derpinghaus y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)