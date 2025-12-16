PETRÓLEO-El crudo cae ante las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Por Colleen Howe y Emily Chow

SINGAPUR, 16 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el martes y ampliaban las pérdidas de la sesión anterior mientras las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania parecían fortalecerse, las expectativas de un posible alivio de las sanciones. Los futuros del crudo Brent caían 35 centavos, o un 0,6%, a US$60,21 el barril a las 0720 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$56,47 el barril, 35 centavos menos, o un 0,6%.

"El petróleo caía mientras el mercado sopesaba las señales de optimismo sobre un acuerdo de paz que se está alcanzando entre Rusia y Ucrania", dijeron los analistas de ANZ en una nota.

"Esto aumentó la preocupación de que las recientes sanciones de EEUU a las compañías petroleras rusas se levanten en última instancia, añadiéndose a un mercado ya bien abastecido."

Estados Unidos se ofreció a proporcionar garantías de seguridad al estilo de la OTAN a Kiev y los negociadores europeos informaron el lunes de avances en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, un paso sin precedentes que despertó el optimismo de que las conversaciones se acercaban a la negociación del fin del conflicto. Sin embargo, el acuerdo sobre las concesiones territoriales siendo difícil de alcanzar.

Además de la presión, los datos económicos chinos publicados el lunes alimentaron aún más la preocupación de que la demanda mundial podría no ser lo suficientemente fuerte como para absorber el reciente crecimiento de la oferta, dijo el analista de mercado de IG Tony Sycamore en una nota.

El crecimiento de la producción de las fábricas chinas se ralentizó hasta un mínimo de 15 meses, según mostraron los datos oficiales. Las ventas al por menor también crecieron a su ritmo más lento desde diciembre de 2022, durante la pandemia de COVID-19.

Los datos suscitaron la preocupación de que la estrategia de China de depender de las exportaciones para compensar la débil demanda interna pueda estar flaqueando. Un enfriamiento de la economía presionaría aún más la demanda en el mayor comprador mundial de petróleo, donde el creciente uso de vehículos eléctricos ya está pesando sobre el consumo de petróleo.

Estos factores contrarrestan la preocupación por la oferta después de que Estados Unidos confiscara un petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada.

Operadores y analistas señalaron que el exceso de almacenamiento flotante y el aumento de las compras chinas a Venezuela en previsión de sanciones también están limitando el impacto de la medida en el mercado.

(Información de Colleen Howe en Pekín y Emily Chow en Singapur; edición de Muralikumar Anantharaman, Jacqeline Wong y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)