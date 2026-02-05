PETRÓLEO-El crudo cae más de 1%, diálogo entre EEUU e Irán reduce preocupaciones sobre suministro

Por Seher Dareen

LONDRES, 5 feb (Reuters) - Los precios del petróleo caían más de un 1% el jueves, pero se mantenían cerca ⁠de máximos de varios meses después ⁠de que Estados Unidos e Irán acordaron celebrar conversaciones en Omán el viernes.

* Los futuros del crudo Brent bajaban 86 centavos, o un 1,2%, a 68,6 ⁠dólares por ‌barril ​a las 1036 GMT. Los precios del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caían 82 ​centavos, o un 1,3%, a 64,32 dólares.

* Sin embargo, el Brent se mantenía ‌a solo 3 dólares del máximo de cinco meses que ‌alcanzó a finales de enero debido ​a las preocupaciones por las interrupciones en el suministro de petróleo.

* Los precios del crudo se ven muy influidos por las tensiones en Oriente Medio, y los mercados siguen de cerca las conversaciones en Omán, según el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* Las conversaciones se producen en un momento en que Estados Unidos está aumentando sus fuerzas en Oriente Medio y los actores regionales tratan de evitar una confrontación militar que muchos temen que ⁠pueda derivar en una guerra más amplia.

* Aproximadamente una quinta parte del consumo total de petróleo del mundo pasa por ​el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán. Otros miembros de la OPEP, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, al igual que Irán.

* El analista de PVM Oil Associates, John Evans, dijo que, antes de la reunión del viernes, el mercado probablemente se mantendrá a la espera de un avance diplomático.

* "Sin ⁠embargo, no habrá tranquilidad en los precios, ya que un comentario desafortunado o un fracaso en ​las negociaciones haría que el precio del Brent se acercara rápidamente a los 70 dólares por barril y alcanzara máximos en lo que va de año", comentó.

* La volatilidad ha llevado a los inversores a apresurarse a fijar ‍los precios del petróleo este año, negociando un número récord de contratos WTI Midland en Houston en enero, en medio de la preocupación por los riesgos de suministro en Oriente Medio y el aumento de los barriles venezolanos que se dirigen a la costa del Golfo de Estados Unidos.

* La fortaleza del dólar estadounidense ​y la volatilidad de los metales preciosos también pesaban sobre las materias primas y la confianza en el riesgo en general el jueves, según los analistas. (Reporte de Seher Dareen en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Siyi Liu en Singapur; edición ‍de Sonali Paul, Jamie Freed y Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)