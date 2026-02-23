PETRÓLEO: el crudo cae mientras EE. UU. e Irán se preparan para nuevas negociaciones nucleares

Por Mohi Narayan y Florence Tan

NUEVA DELHI, 23 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo descendían alrededor de un 1% el lunes, en un momento en que EEUU e Irán se preparaban para una tercera ronda de negociaciones nucleares, lo que alivió los temores de una escalada del conflicto, mientras que las nuevas subidas de aranceles del presidente Donald Trump provocan incertidumbre sobre el crecimiento mundial y la demanda de combustible. Los futuros del crudo Brent caían 87 centavos, o un 1,21%, hasta US$70,89 el barril a las 0722 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate se situaban en US$65,63 el barril, con un descenso de 85 centavos, o un 1,28%.

Trump dijo el sábado que aumentaría un arancel temporal del 10% al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley, después de que la Corte Suprema de EEUU anulara su anterior programa arancelario.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU dijo que detendrá el cobro de los aranceles impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a las 12:01 EST (0501 GMT) del martes.

"Las noticias sobre los aranceles durante el fin de semana han provocado cierta aversión al riesgo esta mañana, lo que se refleja en el precio del oro y los futuros de las acciones estadounidenses, y esto está pesando sobre el precio del crudo", dijo Tony Sycamore, analista de IG Markets. La decisión sobre los aranceles ha compensado la creciente preocupación por un conflicto militar entre EEUU e Irán, que hizo subir los precios del Brent y del WTI más de un 5% la semana pasada. Irán y EEUU celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, según dijo el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi.

Irán ha expresado que está dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio, según dijo a Reuters un alto cargo iraní.

"El Brent tiene al menos US$10 por barril de prima de riesgo por Irán, pero mientras la amenaza de ataques estadounidenses se cierne sobre los esfuerzos diplomáticos, con el constante recordatorio de la armada naval reunida por Washington en Oriente Próximo, es difícil que el crudo baje sustancialmente", dijo Vandana Hari, fundadora de la empresa de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

Goldman Sachs dijo que se espera que el mercado mundial de crudo siga registrando un superávit en 2026, suponiendo que no se produzcan interrupciones en el suministro relacionadas con Irán, al tiempo que elevó sus previsiones para el Brent y el WTI para el cuarto trimestre de 2026 en US$6, hasta US$60 y US$56 por barril, respectivamente, señalando la reducción de las existencias de la OCDE.

Sin embargo, el posible alivio de las sanciones a Irán y Rusia podría acelerar la acumulación de existencias y desbloquear un mayor suministro a largo plazo, lo que supondría un riesgo a la baja de US$5 y US$8 para los precios del cuarto trimestre de 2026, según los analistas de Goldman Sachs.

(Información de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; edición de Jamie Freed, Sonali Paul y Emelia Sithole-Matarise; edición en español de María Bayarri Cárdenas)