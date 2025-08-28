Petróleo: el crudo cae mientras el mercado sopesa el fin de la demanda estival en EEUU

Por Sam Li y Siyi Liu

28 ago (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el jueves tras subir en la sesión anterior, mientras que los inversores evaluaban las expectativas de una menor demanda de combustible en Estados Unidos ante la proximidad del final de la temporada de demanda estival y se centraban en la respuesta de India a los aranceles punitivos de Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent caían 63 centavos, o un 0,91%, a US$67,43 a las 0502 GMT, y los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaban 62 centavos, o un 0,97%, a US$63,55.

Ambos contratos subieron en la sesión anterior después de que la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) informara que los inventarios de crudo estadounidenses cayeron en 2,4 millones de barriles en la semana finalizada el 22 de agosto, frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de una reducción de 1,9 millones de barriles.

"Los precios del petróleo están retrocediendo esta mañana, ya que los operadores están reevaluando el repunte de ayer impulsado por el informe de la EIA", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova.

"Aunque los inventarios de crudo de EEUU volvieron a reducirse, el ritmo de descenso se ralentizó en comparación con la caída más pronunciada de la semana pasada, lo que atenuó el impulso alcista", añadió.

La caída indicó una fuerte demanda antes del próximo fin de semana largo del Día del Trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, esto suele marcar el final no oficial de la temporada de conducción de verano y el inicio de una menor demanda en EEUU, dijo el analista de mercado de IG Tony Sycamore.

Los operadores están atentos a cómo responde Nueva Delhi a la presión de Washington para que deje de comprar petróleo ruso, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duplicara el miércoles los aranceles a las importaciones procedentes de India hasta el 50%. (Información de Sam Li en Pekín y Siyi Liu en Singapur; edición de Sonali Paul y Christian Schmollinger; editado en español por Irene Martínez)