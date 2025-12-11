PETRÓLEO - El crudo cae mientras inversores vuelven a centrarse en negociaciones de paz sobre Ucrania

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 11 dic (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban el jueves, mientras los inversores volvían a centrarse en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y vigilaban las posibles consecuencias de la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

* Los futuros del crudo Brent perdían 81 centavos, o un 1,3%, a US$61,40 el barril a las 0904 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 78 centavos, también un 1,3%, a US$57,68 el barril.

* El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo el jueves que la visita a Moscú este mes del enviado estadounidense Steve Witkoff había resuelto los malentendidos entre ambos países.

* Añadió que Moscú había entregado a Washington las propuestas rusas sobre garantías de seguridad colectiva.

* Los contratos referenciales subieron un día antes después de que Estados Unidos dijo que había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela, mientras la escalada de las tensiones entre los dos países hacía temer interrupciones del suministro.

* El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande hasta la fecha, de hecho, y están sucediendo otras cosas".

* Los funcionarios del Gobierno de Trump no nombraron el buque. El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard dijo que se creía que el petrolero, Skipper, había sido incautado frente a Venezuela.

* Comerciantes y fuentes de la industria dijeron que los compradores asiáticos están exigiendo fuertes descuentos en el crudo venezolano, presionados por una oleada de petróleo sancionado de Rusia e Irán y mayores riesgos de carga en el país sudamericano a medida que Estados Unidos aumenta su presencia militar en el Caribe.

* Los inversores se centraron más en la evolución de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania mantuvieron una llamada con Trump para discutir los últimos esfuerzos de paz de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, en lo que dijeron que era un "momento crítico" en el proceso.

* Drones ucranianos alcanzaron por primera vez una plataforma petrolera perteneciente a Rusia en el mar Caspio, deteniendo la extracción de petróleo y gas de la instalación, informó el jueves a Reuters una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

* Por otra parte, la Agencia Internacional de la Energía revisó al alza sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, al tiempo que recortó sus previsiones de crecimiento de la oferta en su último informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado el jueves, lo que implica un superávit ligeramente menor el próximo año.

* En otro orden de cosas, la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia. Unos tipos más bajos pueden reducir los costos de endeudamiento de los consumidores e impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo. (Reporte adicional de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Jeslyn Lerh en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)