PETRÓLEO: el crudo cae mientras los inversores valoran las perspectivas de la oferta

Por Sam Li y Siyi Liu

PEKÍN/SINGAPUR, 22 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el jueves tras subir en las sesiones anteriores, en un momento en que los inversores evalúan las perspectivas de la oferta y la demanda, mientras un informe que mostraba un aumento de las existencias de crudo y gasolina en Estados Unidos la semana pasada pesaba sobre los precios. El crudo Brent bajaba 28 centavos, o un 0,43%, a US$64,96 el barril a las 0749 GMT. El West Texas Intermediate para marzo bajaba 19 centavos, o un 0,31%, a US$60,43 el barril.

Los contratos subían más de un 0,4% el miércoles, tras una subida del 1,5% un día antes, después de que Kazajistán, productor de la OPEP+, interrumpiera la producción en sus yacimientos de Tengiz y Korolev por problemas de distribución de energía.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó el tono de su retórica sobre Groenlandia al descartar el uso de la fuerza y dar un paso atrás en sus amenazas arancelarias dirigidas a Europa.

El enfriamiento de la retórica en torno a Groenlandia reduciría las tensiones comerciales entre EE. UU. y Europa y es favorable para la economía mundial y la demanda de petróleo, dijo Mingyu Gao, investigador jefe de energía y productos químicos de China Futures.

"Al mismo tiempo, Estados Unidos no ha descartado una posible participación militar en Irán, lo que también está apoyando los precios del petróleo", dijo Gao.

Trump dijo el miércoles que esperaba que no hubiera más acciones militares estadounidenses en Irán, pero agregó que EE. UU. actuaría si Teherán reanudaba su programa nuclear.

Con el telón de fondo de Groenlandia y la perspectiva cada vez más lejana de una acción en Irán, los precios del petróleo deberían mantenerse en torno a los US$60 el barril, dijo Tony Sycamore, analista del bróker online IG.

También el miércoles, Trump dijo que creía que "estamos razonablemente cerca" de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y añadió que se reuniría con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, más tarde en el día.

El fin de la guerra probablemente resultaría en la eliminación de las sanciones de EE. UU. a Rusia, lo que limitaría las interrupciones de suministro y lastraría los precios.

El miércoles, la Agencia Internacional de la Energía revisó al alza para 2026 en su último informe mensual sobre el mercado petrolero, superávit ligeramente menor para el mercado este año.

Las existencias estadounidenses de crudo y gasolina aumentaron, mientras que los inventarios de destilados cayeron la semana pasada, según informaron el miércoles fuentes del mercado, basándose en las cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés).

Las existencias de crudo aumentaron en 3,04 millones de barriles en la semana finalizada el 16 de enero, según el API, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Las existencias de gasolina aumentaron en 6,21 millones de barriles, mientras que las de destilados cayeron en 33.000 barriles, añadieron las fuentes.

Ocho analistas encuestados por Reuters un aumento medio de alrededor de 1,1 millones de barriles en los inventarios de crudo para la semana hasta el 16 de enero.

"Los elevados inventarios de crudo limitan la subida de los precios del petróleo en un mercado con exceso de oferta", dijo Yang An, analista de Haitong Futures. (Información de Sam Li en Pekín y Siyi Liu en Singapur; edición de Tom Hogue, Clarence Fernandez y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)