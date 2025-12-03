PETRÓLEO - El crudo cae mientras los mercados observan la negociación entre Rusia y Ucrania

Por Katya Golubkova

TOKIO, 3 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo caían por segunda sesión consecutiva el miércoles, mientras los operadores esperaban el resultado de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que podrían impulsar la oferta, al tiempo que aumentaba la preocupación por un posible superávit en medio del aumento de los inventarios. A mediodía, los precios se mantenían estables, con el crudo Brent subiendo 2 centavos, o un 0,03%, a US$62,47 a las 0427 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense avanzaba 3 centavos, o un 0,05%, a US$58,67.

Esta "debilidad se produce a pesar de los continuos ataques ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas. Además, Moscú advierte de que podría empezar a atacar barcos de países que apoyan a Ucrania", decía el miércoles una nota de los analistas de ING.

Los analistas señalaron que el Brent se encontraba en su nivel más bajo desde octubre.

Rusia y Estados Unidos no llegaron a un compromiso sobre un posible acuerdo de paz para Ucrania tras una reunión de cinco horas entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los principales enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles el Gobierno ruso.

Los mercados petroleros están a la espera del resultado de las conversaciones para ver si un acuerdo podría conducir a la eliminación de las sanciones a las empresas rusas, incluidas las grandes petroleras Rosneft

y Lukoil, lo que liberaría el suministro restringido de petróleo.

Las acusaciones de Putin el martes de que las potencias europeas están obstaculizando los intentos de Estados Unidos de poner fin a la guerra al presentar propuestas que sabían que serían "absolutamente inaceptables" para Moscú han aumentado la preocupación de que el suministro ruso siga restringido a compradores como China e India, en un momento en que las conversaciones podrían no conducir a un acuerdo. Tony Sycamore, analista de mercado de IG, dijo en una nota que a pesar de estas preocupaciones de que las conversaciones no sean concluyentes "las preocupaciones sobre un exceso de oferta y una demanda débil siguen pesando sobre el precio del crudo, que debe mantenerse por encima del soporte de mediados de los 50 dólares para evitar un retroceso más profundo".

La guerra en Ucrania tras la invasión rusa de 2022 se ha recrudecido y Ucrania ataca ahora regularmente con drones las infraestructuras petrolíferas rusas.

Los recientes ataques contra instalaciones de exportación en la costa rusa del mar Negro han puesto de relieve las preocupaciones geopolíticas derivadas de la guerra.

Según fuentes consultadas el martes, el Consorcio del Oleoducto del Caspio, que transporta petróleo desde Rusia y Kazajistán, tiene previsto terminar antes de lo previsto las reparaciones de su tercer punto de amarre único en el mar Negro, con el fin de restablecer la plena capacidad de exportación de petróleo después de que un ataque con drones afectara a uno de sus otros puntos de amarre.

El aumento de los inventarios estadounidenses también aumentó la preocupación por un excedente de crudo.

El Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) informó el martes que los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, dijeron fuentes del mercado basándose en las cifras del API.

Las existencias de crudo aumentaron en 2,48 millones de barriles en la semana finalizada el 28 de noviembre, los inventarios de gasolina aumentaron en 3,14 millones de barriles, mientras que los inventarios de destilados aumentaron en 2,88 millones de barriles, dijo el API, según las fuentes.

La Administración de Información Energética de EEUU publicará los datos oficiales de existencias del Gobierno más tarde el miércoles. (Información de Katya Golubkova en Tokio; edición de Christian Schmollinger y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)