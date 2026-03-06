Petróleo-el crudo cae, pero se encamina hacia la mayor subida semanal desde 2022

SINGAPUR, 6 mar (Reuters) -

Los precios del petróleo retrocedían el viernes por primera vez en seis días, en un momento en que el Gobierno de EEUU sopesa la posibilidad de intervenir ‌en el mercado de futuros para ‌frenar ⁠la subida de los precios y concede exenciones para la compra de petróleo ruso con el fin de aliviar las restricciones de suministro provocadas por la guerra en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent bajaban 95 centavos, ​o un 1,1%, ⁠hasta 84,46 dólares ⁠por barril, y el West Texas Intermediate bajaba 1,08 dólares, o un 1,3%, hasta 79,93 dólares a las 0440 GMT.

Aun así, ​el Brent ha subido un 16,4% esta semana, mientras que el WTI ha subido un 19,2%, lo que supone ‌la mayor subida semanal desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala ​de Ucrania en febrero de 2022.

La subida se produjo ​tras el inicio, el 28 de febrero, de la guerra entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro, que ha detenido el paso de los petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde suele transitar aproximadamente una quinta parte del suministro diario de petróleo del mundo.

Desde entonces, el conflicto se ha extendido por Oriente Medio, una región clave para la producción de combustibles fósiles, provocando interrupciones en ​la producción de petróleo y el cierre de refinerías y plantas de gas natural licuado.

"Con cada día que pasa, la paralización de las actividades en Ormuz tendrá dos repercusiones importantes en ⁠el petróleo: la imposibilidad de almacenar 20 millones de barriles al día y la falta de flujo hacia el mundo, lo que podría hacer subir los precios mundiales ‌de la energía", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

Ante la posibilidad de que se produzcan más subidas, se espera que el Departamento del Tesoro de EEUU anuncie medidas para combatir el aumento de los precios de la energía derivado del conflicto con Irán, incluidas posibles acciones relacionadas con el mercado de futuros del petróleo, según dijo el jueves un alto cargo de la Casa Blanca, sin dar más detalles.

Tal medida supondría un intento inusual por parte de Washington de influir en los precios de la energía a través ‌de los mercados financieros en lugar de los suministros físicos de petróleo.

El Tesoro de EEUU también concedió el jueves exenciones a las empresas para ⁠que empiecen a comprar petróleo ruso sancionado almacenado en petroleros con el fin de aliviar las restricciones de suministro que ‌han obligado a las refinerías de Asia a reducir su procesamiento de combustible.

Las primeras exenciones se concedieron a ⁠las refinerías indias, que han respondido comprando millones de barriles de crudo ruso, revirtiendo así meses ⁠de presión para que detuvieran las compras.

Los datos de la empresa de seguimiento de buques Kpler muestran que hay unos 30 millones de barriles de petróleo ruso disponibles y cargados en buques en el océano Índico, la región del mar Arábigo y el estrecho de Singapur, incluidos los volúmenes almacenados en buques cisterna.

Aun así, la reciente subida de los precios es relativamente moderada en comparación con otras ‌crisis de precios, como la de 2022, cuando Rusia atacó ​Ucrania y los precios subieron por encima de los 100 dólares el barril.

"Es importante poner en perspectiva: a pesar de la subida de casi el 20% del crudo este mes, el precio actual solo está 3,40 dólares por encima de su media de los últimos cuatro años", dijo el viernes el analista de IG Tony Sycomore. (Reportaje ‌de Helen Clark en Perth y Sudarshan Varadhan en Singapur; edición de Christian Schmollinger; edición en español de María Bayarri Cárdenas)