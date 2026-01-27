PETRÓLEO: el crudo cae pese al temporal en EE. UU. mientras el mercado pone la vista en Kazajistán

Por Anushree Mukherjee y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 27 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el martes en un momento en que los inversores se mantenían atentos a la reanudación del suministro desde Kazajistán, pero los descensos de precios eran limitados, mientras una fuerte tormenta invernal afectaba la producción de crudo y a las refinerías de la costa estadounidense del golfo de México. Los futuros del crudo Brent caían 44 centavos, o un 0,7%, a $65,15 el barril a las 0440 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 35 centavos, o un 0,6%, a $60,28 el barril.

Kazajistán está a punto de reanudar la producción de su mayor yacimiento petrolífero, según informó el lunes el Ministerio de Energía, aunque fuentes del sector señalaron que los volúmenes seguían siendo bajos.

La CPC, que opera el principal oleoducto exportador de Kazajistán, también dijo que volvió a la plena capacidad de carga en su terminal en la costa rusa del mar Negro después de que se completara el mantenimiento en uno de sus tres puntos de amarre.

"La recuperación de estos flujos debería mejorar la disponibilidad en el mercado inmediato, ejerciendo cierta presión sobre el diferencial inmediato del Brent, que se ha fortalecido significativamente en enero", señalaron los estrategas de materias primas de ING en una nota.

"La fortaleza de los diferenciales ha contrastado con las estimaciones de un gran superávit de petróleo", añadió ING. La prima de los futuros del Brent de marzo sobre el de abril ha subido a más de 80 centavos el barril, frente a los cerca de 30 centavos de principios de mes.

La caída de los precios del petróleo se veía atenuada por la pérdida de producción en EEUU a causa de una fuerte tormenta invernal que azotaba el país y ponía a prueba la infraestructura energética y las redes eléctricas.

Los productores de petróleo estadounidenses perdieron hasta 2 millones de barriles diarios o aproximadamente el 15% de la producción nacional durante el fin de semana, según estimaron analistas y operadores.

Al mismo tiempo, varias refinerías de la costa estadounidense del golfo de México informaron de problemas relacionados con las heladas, lo que, según Daniel Hynes, analista de ANZ, hizo temer interrupciones en el suministro de combustible.

En el frente geopolítico, un portaaviones estadounidense y buques de guerra de apoyo han llegado a Oriente Próximo, dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters el lunes, ampliando las capacidades del presidente Donald Trump para defender las fuerzas estadounidenses, o potencialmente tomar medidas militares contra Irán.

"Los riesgos de suministro no se han evaporado totalmente (...). La tensión en Oriente persiste después de que el presidente Trump enviara activos navales a la región", dijo Hynes.

(Información de Anushree Mukherjee en Bengaluru; edición de Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)