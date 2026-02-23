PETRÓLEO: el crudo cae por incertidumbre sobre aranceles de EEUU, mercado atento a negociaciones con Irán

Por Seher Dareen y Mohi Narayan

LONDRES, 23 feb (Reuters) - Los precios del petróleo caían más de un 1% el lunes, mientras Estados Unidos e Irán se preparaban para una tercera ronda de negociaciones nucleares, lo que aliviaba los temores de una escalada del conflicto, mientras que las nuevas subidas de aranceles del presidente Donald Trump generaban incertidumbre sobre el crecimiento mundial y la demanda de combustible.

* Los futuros del crudo Brent caían 73 centavos, o un 1%, a US$71,03 el barril a las 0849 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate perdían 75 centavos, o un 1,1%, a US$65,73 el barril.

* "Dado que la próxima, y posiblemente última, ronda de negociaciones nucleares con Irán no se celebrará hasta el jueves, la atención se centra en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de eliminar los aranceles a la importación y la posterior reacción del Gobierno", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associate.

* La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció que suspendería el cobro de los aranceles impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a partir de las 12.01 am hora del este (0501 GMT) del martes.

* Sin embargo, Trump dijo el sábado que aumentaría temporalmente los aranceles del 10% al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló su anterior programa arancelario.

* "Las noticias sobre los aranceles durante el fin de semana han provocado cierta aversión al riesgo esta mañana, lo que se refleja en el precio del oro y los futuros de las acciones estadounidenses, y esto está lastrando el precio del crudo", dijo Tony Sycamore, analista de IG Markets.

* En tanto, Irán y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, dijo el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi. La creciente preocupación por un conflicto militar hizo que los precios del Brent y del WTI subieran más de un 5% la semana pasada.

* Irán ha indicado que está dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio, dijo a Reuters un funcionario iraní de alto rango.

* "La debilidad de esta mañana es una medida defensiva y, no es necesario decirlo, con la incertidumbre que rodea a una intervención militar estadounidense en Irán, la guerra en curso entre Rusia y Ucrania y ahora la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, la dirección del precio del petróleo no está clara, pero la volatilidad está garantizada", dijo Varga, de PVM.

* Goldman Sachs señaló que espera que el mercado mundial del petróleo siga registrando un superávit en 2026, suponiendo que no se produzcan interrupciones en el suministro relacionadas con Irán, al tiempo que elevó sus previsiones para el Brent y el WTI para el cuarto trimestre de 2026 en US$6, hasta US$60 y US$56 por barril, respectivamente, citando la reducción de las existencias de la OCDE. (Reporte de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; edición de Jamie Freed, Sonali Paul y Emelia Sithole-Matarise; Editado en Español por Ricardo Figueroa)