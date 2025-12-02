PETRÓLEO - El crudo cae por incertidumbre sobre plan de paz Rusia-Ucrania, preocupación por exceso de oferta

(Actualiza precios a las 16:38 GMT, cambia autor, procedencia, anterior LONDRES)

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 2 dic (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban el martes, ya que los mercados sopesaban las tambaleantes esperanzas de paz entre Rusia y Ucrania contra los temores a un exceso de oferta.

* Los futuros del crudo Brent caían 25 centavos, o un 0,4%, a US$62,92 el barril a las 16:38 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 24 centavos, o un 0,4%, a US$59,08 el barril.

* Ambos referenciales avanzaron más de un 1% el lunes.

* El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió el martes a las potencias europeas que si iniciaban una guerra con Rusia, Moscú estaba dispuesto a luchar. Putin también amenazó con cortar el acceso al mar de Ucrania en respuesta a los ataques con aviones no tripulados contra petroleros de la "flota en la sombra" rusa en el mar Negro.

* Putin tiene previsto iniciar el jueves una visita de dos días a la India, en la que ofrecerá más petróleo ruso, sistemas de misiles y aviones de combate, en un intento de restablecer los lazos en materia de energía y defensa, afectados por las presiones de Estados Unidos sobre el país del sur de Asia.

* "La retórica mixta provocó un pequeño retroceso en el petróleo, mostrando inicialmente confianza en que Rusia seguirá siendo un proveedor de petróleo para India", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group. Sin embargo, los comentarios de Putin señalaron que el acuerdo de paz podría no estar tan cerca como el mercado habría esperado, agregó.

* El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner se reunirán con Putin el martes para mantener conversaciones sobre una posible forma de poner fin a la guerra.

* El lunes, el Consorcio del Oleoducto del Caspio informó que había reanudado los envíos de petróleo desde un punto de amarre de su terminal en el mar Negro, tras el importante ataque de un dron ucraniano el sábado.

* Otro petrolero de bandera rusa cargado con aceite de girasol informó de un ataque con drones frente a la costa turca el martes.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela" debería considerarse cerrado, desatando nuevas incertidumbres en el mercado petrolero, ya que la nación sudamericana es un importante productor.

* Los precios siguieron bajo presión debido a la preocupación por un posible exceso de oferta en los próximos meses.

* En este contexto, la OPEP+ acordó mantener sin cambios los niveles de producción de petróleo para el primer trimestre de 2026 en sus reuniones del domingo, a medida que el grupo ralentiza su impulso para recuperar cuota de mercado en medio de los temores de un inminente exceso de oferta. (Reporte de Nicole Jao en Nueva York, Seher Dareen y Enes Tunagur en Londres, Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Trixie Yap en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)