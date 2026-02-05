PETRÓLEO-El crudo cae por menor preocupación de suministro tras acuerdo de diálogo entre EEUU e Irán

Por Katya Golubkova y Siyi Liu

TOKIO/SINGAPUR, 5 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo caían más de 1 dólar por barril el jueves después de que Estados ⁠Unidos e Irán acordaran mantener conversaciones ⁠en Omán el viernes, lo que alivió las preocupaciones de que un posible conflicto militar entre ambos países pudiera interrumpir el suministro de la importante región productora de Oriente Próximo. Los futuros del ⁠crudo Brent ‌descendían 1,31 ​dólares, o un 1,89%, hasta situarse en 68,15 dólares por barril a las 0714 GMT. Los precios del crudo ​West Texas Intermediate de EEUU retrocedían 1,24 dólares, o un 1,90%, hasta cotizar a 63,90 dólares.

Los precios ‌del petróleo subían alrededor de un 3% el miércoles después de ‌que un informe de los medios de comunicación sugiriera ​que las conversaciones previstas entre EEUU e Irán para el viernes podrían fracasar. Sin embargo, más tarde ese mismo día, representantes de ambas partes afirmaron que las conversaciones se celebrarían el viernes, aunque aún no se han concretado los temas que se debatirán.

"El precio del petróleo ha borrado parte de la prima de riesgo geopolítico tras la noticia de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán el viernes", dijo Mukesh Sahdev, director ejecutivo de la consultora energética XAnalysts.

Según responsables de ambas partes, siguen muy ⁠distanciadas en cuanto al contenido de las conversaciones. Irán está dispuesto a debatir su programa nuclear, incluido el enriquecimiento de uranio, con los países ​occidentales, mientras que EEUU también quiere incluir los misiles balísticos de Irán, su apoyo a grupos armados en Oriente Próximo y el trato que da a su propio pueblo.

"Es probable que estas conversaciones saquen a la luz nuevas diferencias y que la prima de riesgo vuelva a aumentar pronto", dijo Sahdev.

A pesar de las próximas conversaciones, existe la preocupación de que el presidente de EEUU, Donald Trump, siga adelante con sus amenazas de atacar a Irán, el cuarto mayor productor ⁠de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que podría provocar un enfrentamiento más amplio en esta región rica ​en crudo.

Además de la posible interrupción de la producción iraní en caso de conflicto, existe la preocupación de que las exportaciones de otros productores del golfo Pérsico puedan verse afectadas.

Aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, situado ‍entre Omán e Irán. Otros miembros de la OPEP, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, al igual que Irán.

La fortaleza del dólar estadounidense y la volatilidad de los metales preciosos también pesaron sobre las materias primas y el sentimiento de riesgo en general el jueves, según los analistas.

Mientras tanto, los datos de ​la Administración de Información Energética de EEUU del miércoles mostraron que las reservas de petróleo disminuyeron la semana pasada en EEUU, el mayor productor y consumidor de crudo del mundo, después de que una tormenta invernal azotara gran parte del país. (Información de Katya Golubkova en Tokio y Siyi ‍Liu en Singapur; edición de Christian Schmollinger, Sonali Paul y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)