Petróleo: el crudo cae por segundo día consecutivo ante el exceso de oferta

Por Ashitha Shivaprasad y Sam Li

21 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el martes por segundo día consecutivo,

mientras

la preocupación por el exceso de oferta y los riesgos para la demanda derivados de las tensiones entre Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores mundiales de crudo, pesaban sobre el mercado. Los futuros del crudo Brent caían 17 centavos, o un 0,28%, a US$60,84 el barril a las 0343 GMT. El contrato estadounidense de crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre, que vence el martes, cedía un 0,52% a US$57,22. El contrato más activo para diciembre bajaba 19 centavos, o un 0,33%, a US$56,83.

En la sesión del lunes, los precios a su nivel más bajo desde principios de mayo la preocupación por la ralentización del crecimiento económico derivada de la reciente escalada de la disputa comercial entre EEUU y China.

Tanto el WTI como el Brent han pasado a estructuras de mercado de contango, en las que los precios de suministro inmediato son más bajos que los de entrega posterior y que suelen indicar que la oferta a corto plazo es abundante y la demanda se debilita.

Los precios se han los planes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, conocidos como OPEP+, de añadir más petróleo al mercado.

Esto ha llevado a los analistas a predecir un superávit de crudo este año y el próximo, con la Agencia Internacional de la Energía proyectando la semana pasada un superávit mundial de casi 4 millones de barriles diarios en 2026.

"El continuo debilitamiento de la estructura del diferencial mensual del Brent indica que la presión del exceso de oferta en el mercado del crudo se está materializando gradualmente", dijeron analistas de la china Haitong Securities en una nota el martes.

Esto amortiguará las expectativas del mercado y frenará la voluntad de los inversores de perseguir ganancias, limitando el potencial de rebote de los precios del petróleo.

Es probable que las actuales perspectivas pesimistas para el petróleo se extiendan hasta 2026 y los analistas de Goldman Sachs dijeron el martes que prevén que los precios del Brent puedan caer a US$52 el barril en el cuarto trimestre del próximo año.

Los analistas de Goldman atribuyeron el desplome de los precios del Brent de la semana pasada a los indicios de que "el superávit mundial previsto desde hace tiempo ha empezado a manifestarse" en los datos de satélites sobre las reservas mundiales de petróleo y los datos de inventarios de la AIE y la Administración de Información Energética de EEUU.

Las expectativas apuntan a que las reservas de crudo estadounidenses probablemente aumentaron la semana pasada, según mostró el lunes un sondeo preliminar de Reuters, a la espera de los informes semanales del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) y la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). (Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru; edición de Sonali Paul y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)