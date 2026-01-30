PETRÓLEO: el crudo cae tras las señales de Trump de diálogo con Irán sobre el programa nuclear

Por Florence Tan y Siyi Liu

SINGAPUR, 30 ene (Reuters) - Los precios del petróleo caían el viernes ante los indicios de que Estados Unidos podría entablar un diálogo con Irán sobre su programa nuclear, lo que redujo la preocupación sobre las interrupciones del suministro como consecuencia de un ataque estadounidense, aunque los precios se encaminaban hacia importantes ganancias mensuales debido al aumento de la tensión.

Los futuros del crudo Brent caían 1,10 dólares, hasta 69,61 dólares el barril, a las 0707 GMT, tras subir un 3,4% y cerrar el jueves en su nivel más alto desde el 31 de julio. El contrato de marzo vence este viernes. El contrato de abril, más activo, bajaba 1,29 dólares, hasta 68,30 dólares.

El crudo West Texas Intermediate de EEUU descendía 1,25 dólares, hasta los 64,17 dólares por barril, tras subir un 3,4% y cerrar en su nivel más alto desde el 26 de septiembre en la sesión anterior.

La tensión en Oriente Próximo y los precios del petróleo han aumentado esta semana debido al refuerzo militar estadounidense en la región. El presidente de EEUU, Donald Trump, instó el miércoles a Irán a llegar a un acuerdo sobre las armas nucleares o enfrentarse a un ataque, pero el jueves dijo que tenía previsto hablar con los líderes del país. Teherán reaccionó a sus comentarios anteriores diciendo que respondería con dureza.

"Los precios bajaron tras el repunte de anoche, ya que el mercado reevaluó los riesgos geopolíticos en Oriente Próximo", dijo Anh Pham, analista de LSEG, y añadió que ni el ataque estadounidense ni el cierre de la crucial vía marítima del estrecho de Ormuz se han materializado realmente.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y es una vía clave para el suministro de petróleo de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Los precios también bajaban tras la subida del dólar el viernes, que recortó su caída semanal, después de que Trump anunciara que pronto daría a conocer su candidato para dirigir la Reserva Federal y ante el optimismo de que los legisladores de Washington evitarían un cierre de la Administración.

Un dólar más fuerte puede limitar la demanda de los compradores de petróleo que pagan en otras monedas.

Aun así, ambos índices de referencia del petróleo están a punto de registrar sus primeras ganancias mensuales en seis meses en un contexto de tensión entre Irán y Estados Unidos, con el Brent subiendo un 14,5% para alcanzar su mayor subida desde enero de 2022. El WTI está en camino de subir un 12% en enero, su mayor ganancia mensual desde julio de 2023.

El Gobierno de Trump recibirá esta semana en Washington a altos cargos de defensa e inteligencia de Israel y Arabia Saudí para mantener conversaciones separadas sobre Irán, según dos fuentes cercanas al asunto. Responsables estadounidenses dicen que Trump está revisando sus opciones, pero aún no ha decidido si atacar Irán.

"Dada la elevada inflación y las elecciones de mitad de mandato de este año, no prevemos interrupciones prolongadas en el suministro de petróleo", dijeron los analistas de JPMorgan, liderados por Natasha Kaneva, en una nota.

"Si se produce una acción militar, esperamos que sea selectiva y evite la infraestructura de producción y exportación de petróleo de Irán".

(Información de Florence Tan y Siyi Liu en Singapur; edición de Christian Schmollinger y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)