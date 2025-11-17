PETRÓLEO - El crudo cae tras reanudarse las cargas en el principal centro de exportación ruso

Por Yuka Obayashi y Sam Li

TOKIO/PEKÍN, 17 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el lunes y borraban los avances de la semana pasada, al reanudarse las cargas en el centro clave de exportación ruso de Novorosíisk tras una suspensión de dos días en el puerto del mar Negro que había sido golpeado por un ataque ucraniano.

Los futuros del crudo Brent caían 53 centavos, o un 0,82%, a US$63,86 el barril a las 0423 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizaban a US$59,53 el barril, 56 centavos menos, o un 0,93%, respecto al cierre del viernes.

Ambas referencias subían más de un 2% el viernes para terminar la semana con un, después de que se suspendieran las exportaciones en Novorosíisk y en una terminal vecina del Consorcio del Oleoducto del Caspio, lo que afectó al equivalente del 2% del suministro mundial.

El puerto de Novorosíisk reanudó la carga de petróleo el domingo, según dos fuentes del sector y datos de LSEG. Sin embargo, la intensificación de los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa sigue en el punto de mira por posibles nuevas interrupciones.

El ejército ucraniano afirmó el sábado que había atacado la refinería rusa de Riazán, y el Estado Mayor de Kiev dijo el domingo que había atacado la refinería de Novokuibyshevsk, en la región rusa de Samara.

"Los inversores intentan calibrar cómo afectarán los ataques ucranianos a las exportaciones de crudo ruso a largo plazo, al tiempo que recogen beneficios tras la subida del pasado viernes", dijo Toshitaka Tazawa, analista de Fujitomi Securities.

"En general, se mantiene la percepción de exceso de oferta por los aumentos de producción de la OCDE", dijo, y añadió que es probable que el WTI se mantenga cerca de los US$60 el barril, fluctuando dentro de un rango de 5 dólares.

Los inversores también vigilan el impacto de las sanciones occidentales sobre el suministro y los flujos comerciales rusos. Estados Unidos impuso sanciones que prohíben los acuerdos con las petroleras rusas Lukoil

y Rosneft después del 21 de noviembre para empujar a Moscú hacia las conversaciones de paz sobre Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que los republicanos están trabajando en una legislación que impondrá sanciones a cualquier país que haga negocios con Rusia, y dijo que Irán podría añadirse a esa lista.

A principios de este mes, la OCDE+ acordó aumentar los objetivos de producción de diciembre en 137.000 barriles diarios, los mismos que para octubre y noviembre. También acordó una pausa en los aumentos durante el primer trimestre del próximo año.

ING señaló en un informe que se espera que el mercado del petróleo siga registrando un amplio superávit hasta 2026. Pero advirtió del aumento de los riesgos de suministro, en un momento en que Ucrania intensificó los ataques con drones contra instalaciones energéticas rusas e Irán incautó un petrolero en el golfo de Omán después de que transitara por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para unos 20 millones de barriles diarios de los flujos mundiales de petróleo.

Los últimos datos de posicionamiento mostraron que los especuladores aumentaron sus posiciones largas netas en el ICE Brent en 12.636 lotes durante la última semana, hasta 164.867 lotes el pasado martes.

ING dijo que esto se debió sobre todo a por la cobertura de posiciones cortas y sugirió que algunos agentes eran reacios a en este momento en un contexto de riesgos de suministro relacionados con la incertidumbre sobre las sanciones.

El número de plataformas de perforación en busca de petróleo en los Estados Unidos aumentó en tres hasta 417 en la semana hasta el 14 de noviembre, según mostraron los datos de la empresa de servicios petroleros Baker Hughes

el viernes.

(Información de Yuka Obayashi en Tokio y Sam Li en Pekín; edición de Sonali Paul y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)