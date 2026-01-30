PETRÓLEO: el crudo cae tras señales de Trump sobre diálogo con Irán por programa nuclear

Por Seher Dareen

LONDRES, 30 ene (Reuters) - Los precios del petróleo caían casi un 1% el viernes ante los indicios de que Estados Unidos podría entablar un diálogo con Irán sobre su programa nuclear, lo que reducía la preocupación por posibles interrupciones del suministro como consecuencia de un ataque estadounidense

* Los futuros del crudo Brent caían 68 centavos, o casi un 1%, a US$70,03 el barril a las 0958 GMT. El contrato para entrega en marzo vence más tarde el viernes. El contrato de abril, el más activo, perdía 80 centavos, o un 1,15%, a US$68,79

* El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos bajaba 72 centavos, o un 1,1%, a US$64,70 por barril

* "La disposición del presidente Trump a dar una oportunidad a la diplomacia con respecto a Irán parece hacer menos probable que ayer una intervención militar estadounidense", afirmó el analista de PVM Oil Associate, Tamas Varga

* Las tensiones en Oriente Medio y los precios del petróleo habían aumentado esta semana, ya que Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región. El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el miércoles a Irán a llegar a un acuerdo sobre las armas nucleares o enfrentarse a un ataque, pero el jueves dijo que tenía previsto hablar con los líderes del país

* A pesar de las caídas del viernes, los precios de referencia se mantenían en camino de obtener grandes ganancias mensuales. El crudo Brent se encaminaba hacia su mayor subida mensual desde enero de 2022 y el WTI se preparaba para su mayor ganancia mensual desde julio de 2023

* La presión sobre los precios provino de la subida del dólar, que a principios de semana había alcanzado su mínimo en cuatro años. Las ganancias del viernes se produjeron tras el anuncio de Trump de que pronto nombraría a su candidato para dirigir la Reserva Federal

* Un dólar más fuerte puede limitar la demanda de los compradores de petróleo que pagan en otras divisas

* "El aumento de la producción de crudo estadounidense tras los cierres y la próxima reanudación de la producción en el yacimiento de Tengiz, en Kazajistán, también contribuyen al cambio de tendencia, y dada la evolución alcista de la semana, es razonable esperar cierta toma de ganancias antes del fin de semana", añadió Varga

* En tanto, se espera que los picos de mantenimiento de las refinerías primarias de petróleo rusas se produzcan este mes y en septiembre, según los cálculos de Reuters basados en estimaciones de fuentes del sector. (Reporte de Seher Dareen. Reportaje adicional de Florence Tan y Siyi Liu en Singapur. Edición de David Goodman. Editado en Español por Ricardo Figueroa)