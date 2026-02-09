PETRÓLEO: el crudo cae un 1% tras el compromiso de EE. UU. e Irán de continuar las negociaciones

SINGAPUR, 9 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo caían un 1% el lunes al disiparse los temores inmediatos de un conflicto en Oriente Próximo después de que Estados Unidos e Irán se comprometieran a continuar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán el fin de semana, lo que tranquilizó a los inversores preocupados por las interrupciones del suministro.

Los futuros del crudo Brent descendían 67 centavos, o un 1%, hasta US$67,38 el barril el lunes a las 0444 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EEUU se situaba en US$62,94 el barril, con una caída de 61 centavos, o un 1%.

"Con más conversaciones en el horizonte, el temor inmediato a las interrupciones del suministro en Oriente Próximo se ha atenuado bastante", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

Irán y Estados Unidos se comprometieron a continuar las conversaciones nucleares indirectas tras lo que ambas partes describieron como debates positivos el viernes en Omán, a pesar de las diferencias.

Esto disipó los temores de que el fracaso en alcanzar un acuerdo pudiera empujar a Oriente Próximo hacia la guerra, ya que Estados Unidos ha desplegado más fuerzas militares en la zona.

Los inversores también están preocupados por las posibles interrupciones del suministro procedente de Irán y otros productores regionales, puesto que las exportaciones equivalentes a aproximadamente una quinta parte del consumo mundial total de petróleo pasan por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán.

Ambos índices de referencia cayeron más de un 2% la semana pasada debido al alivio de las tensiones, su primera caída en siete semanas.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el sábado que Teherán atacará las bases de EEUU en Oriente Próximo si es atacado por las fuerzas estadounidenses, lo que demuestra que la amenaza de conflicto sigue viva.

"La volatilidad sigue siendo elevada, ya que persisten los comentarios conflictivos. Cualquier titular negativo podría reavivar rápidamente las primas de riesgo en los precios del petróleo esta semana", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

Los inversores también siguen lidiando con los esfuerzos por frenar los ingresos de Rusia procedentes de sus exportaciones de petróleo para financiar su guerra en Ucrania. La Comisión Europea propuso el viernes una prohibición general de cualquier servicio que apoye las exportaciones marítimas de crudo de Rusia.

Algunas refinerías de India, que en su día fueron las mayores compradoras de crudo ruso transportado por mar, están evitando las compras para entrega en abril y se espera que se mantengan alejadas de este tipo de operaciones durante más tiempo, según fuentes del sector de la refinería y el comercio, lo que podría ayudar a Nueva Delhi a sellar un pacto comercial con Washington.

"Los mercados petroleros seguirán siendo sensibles a la magnitud con la que se produzca este alejamiento del crudo ruso, a si la reducción de las compras de India persiste más allá de abril y a la rapidez con la que se puedan poner en marcha flujos alternativos", afirmó Sachdeva.

(Información de Florence Tan y Sudarshan Varadhan; edición de Jamie Freed y Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)