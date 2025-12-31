PETRÓLEO-El crudo cae y el Brent se encamina a registrar su mayor racha de pérdidas anuales en 2025

Por Enes Tunagur

LONDRES, 31 dic (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban el miércoles y se prevé que acumulen una pérdida de más de un 15% en 2025, al aumentar la preocupación por el exceso de oferta en un año marcado por las guerras, el aumento de los aranceles, la producción de la OPEP+ y las sanciones a Rusia, Irán y Venezuela

* Los futuros del crudo Brent suman una caída del 18% en 2025, su mayor descenso porcentual anual desde 2020, y van camino de encadenar su tercer año consecutivo de pérdidas, la racha perdedora más larga de su historia. Los futuros del Brent caían 20 centavos a 61,13 dólares el barril a las 0900 GMT

* El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 20 centavos a 57,75 dólares, y se encaminaba a un descenso anual del 19%. Los precios promedio de 2025 para ambos referenciales son los más bajos desde 2020, mostraron datos de LSEG

* Los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, dijeron fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo (API) el martes. La Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos publicará sus datos más tarde el miércoles

* Los mercados del petróleo tuvieron un fuerte comienzo en 2025 cuando el expresidente Joe Biden puso fin a su mandato imponiendo sanciones más duras a Rusia, interrumpiendo el suministro a los principales compradores, China e India

* La guerra en Ucrania se intensificó cuando los drones ucranianos dañaron las infraestructuras energéticas rusas e interrumpieron las exportaciones de petróleo de Kazajistán, y el conflicto entre Irán e Israel, que duró 12 días en junio, amenazó la navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte marítimo mundial de petróleo, lo que avivó los precios del crudo

* A las tensiones geopolíticas de las últimas semanas se suman que los principales productores de la OPEP, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, están inmersos en una crisis por Yemen y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado bloquear las exportaciones de petróleo venezolano y ha amenazado con otro ataque a Irán

* Pero los precios se enfriaron después de que la OPEP+ aceleró sus aumentos de producción este año y mientras las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles estadounidenses pesaban sobre el crecimiento económico mundial y la demanda de combustible

* La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados han pausado las subidas de la producción de petróleo para el primer trimestre de 2026, después de haber liberado unos 2,9 millones de barriles diarios en el mercado desde abril. La próxima reunión de la OPEP+ se celebrará el 4 de enero

* La mayoría de los analistas esperan que la oferta supere a la demanda el próximo año, con estimaciones que van desde los 3,84 millones de barriles diarios de la Agencia Internacional de la Energía hasta los 2 millones de bpd de Goldman Sachs

(Reporte de Florence Tan y Enes Tunagur; Reporte adicional de Seher Dareen en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)