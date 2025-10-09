Petróleo: el crudo cede: el alto el fuego en Gaza enfría la prima de riesgo

Por Florence Tan

SINGAPUR, 9 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el jueves después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un plan para poner fin a la guerra en Gaza, aliviando la tensión geopolítica en Oriente Próximo, mientras que la fortaleza del dólar estadounidense lastraba las materias primas. Los futuros del crudo Brent bajaban 34 centavos, o un 0,51%, a US$65,91 el barril a las 0413 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 38 centavos, o un 0,61%, a US$62,17.

"El crudo WTI cotiza hoy en el lado más débil del péndulo debido a una reducción de la prima de riesgo geopolítico provocada por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás", dijo Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo largamente buscado para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes en el marco de un plan para poner fin a la guerra de dos años en el enclave palestino.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que convocaría al Gobierno el jueves para aprobar el acuerdo de alto el fuego.

La guerra en Gaza ha apoyado los precios del petróleo, mientras los inversores han sopesado el riesgo potencial para el suministro mundial de crudo si la guerra se convirtiera en un conflicto regional más amplio. (Información de Florence Tan en Singapur y Georgina McCartney en Houston; edición de Christopher Cushing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)