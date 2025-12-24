PETRÓLEO-El crudo cotiza estable tras cinco días de subidas ante los datos de EE. UU. y la geopolítica

Por Sam Li y Siyi Liu

PEKÍN/SINGAPUR, 24 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo se estabilizaban el miércoles, tras subir en las cinco sesiones anteriores, apoyados por el sólido crecimiento económico de EEUU y el riesgo de interrupciones en el suministro de Venezuela y Rusia. Los futuros del crudo Brent bajaban 1 céntimo, a US$62,37 el barril, a las 0326 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense sumaba 1 céntimo, a US$58,39.

Ambos contratos han ganado cerca de un 6% desde el 16 de diciembre, cuando se desplomaron a mínimos de casi cinco años. "Lo que hemos visto durante la semana pasada es una combinación de cuadratura de posiciones en mercados de poca actividad, después de que la ruptura de la semana pasada no lograra ganar tracción, junto con el aumento de las tensiones geopolíticas, incluido el bloqueo de EEUU a Venezuela y con el apoyo de los sólidos datos del PIB de anoche", dijo el analista de IG Tony Sycamore.

Los datos de EEUU mostraron que la mayor economía del mundo creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, impulsada por un robusto gasto de los consumidores y un fuerte repunte de las exportaciones.

"En este contexto, la acumulación de inventarios mostrada en las cifras del API de esta mañana era fácil de pasar por alto. Sin embargo, es probable que anime a los vendedores a intervenir en caso de que el repunte empuje hacia los US$60,00 en las próximas sesiones", dijo Sycamore. Los inventarios de crudo en EEUU aumentaron en 2,39 millones de barriles la semana pasada, mientras que las existencias de gasolina aumentaron en 1,09 millones de barriles y los inventarios de destilados aumentaron en 685.000 barriles, dijeron fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) el martes.

La Administración de Información Energética de EEUU publicará los datos oficiales de inventarios el lunes, más tarde de lo habitual debido a las vacaciones de Navidad.

Por el lado de la oferta, las interrupciones de las exportaciones venezolanas han sido el factor más significativo que ha impulsado al alza los precios del petróleo, mientras que los continuos ataques mutuos de Rusia y Ucrania a infraestructuras energéticas también han elevado los precios, dijo Haitong Futures en un informe.

Más de una docena de buques cargados se encuentran en Venezuela a la espera de nuevas indicaciones de sus propietarios después de que Estados Unidos incautara el superpetrolero Skipper a principios de este mes y apuntara a otros dos buques el fin de semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todos los buques sometidos a sanciones que entren o salgan de Venezuela, en una medida para aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Aun así, los precios del petróleo se preparan para otra pérdida trimestral, lastrados por las previsiones de superávit. (Información de Sam Li en Pekín y Siyi Liu en Singapur; edición de Muralikumar Anantharaman y Sonali Paul; editado en español por Tomás Cobos)