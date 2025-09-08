Petróleo: el crudo gana terreno por el modesto aumento de producción de la OPEP+

Por Georgina McCartney

HOUSTON, EEUU, 8 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes, recuperando parte de las pérdidas de la semana pasada, después de que el grupo de productores OPEP+ optó por un modesto aumento de la producción y de que los inversores descontaron la posibilidad de más sanciones al crudo ruso.

* La OPEP+ anunció planes para aumentar la producción a partir de octubre, pero la cifra fue inferior a la prevista por algunos analistas. Reuters informó a principios de mes de que los miembros estaban considerando otra subida.

* "El mercado se había adelantado a este aumento de la OPEP+", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank. "Hoy estamos viendo una clásica reacción de vender el rumor y comprar la noticia".

* El crudo Brent subía 48 centavos, o un 0,73%, a US$65,98 el barril, a las 1654 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 39 centavos, o un 0,63%, a US$62,26 el barril.

* Ambas referencias habían subido más de un dólar en la sesión del lunes. El viernes, los precios cayeron más de un 2% debido a que el débil informe sobre el empleo en Estados Unidos ensombreció las perspectivas de demanda.

* La OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados, acordó el domingo aumentar aún más la producción de petróleo a partir de octubre.

* Arabia Saudí, primer exportador mundial de petróleo, recortó el precio oficial de venta del crudo Arab Light para Asia un día después de que los productores de la OPEP+ acordaron el aumento de la producción.

* "Riad y sus aliados han dado un giro decisivo: defender la cuota de mercado es ahora más importante que defender los precios", dijo el economista jefe de Rystad Energy, Claudio Galimberti, en una nota el lunes.

* "Al permitir que la oferta vuelva a un mercado que se mueve hacia el superávit, la OPEP+ está jugando a la ofensiva, no a la defensiva. Los operadores están sobre aviso", añadió. (Reporte de Anna Hirtenstein. Reporte adicional de Yuka Obayashi; Editado en Español por Ricardo Figueroa)